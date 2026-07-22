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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Hollywood Vampires

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Кавер-версия Motörhead от HOLLYWOOD VAMPIRES



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Ace Of Spades, концертное видео HOLLYWOOD VAMPIRES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "At Montreux Jazz Festival", выход которого намечен на седьмое августа в цифровом варианте и на CD и виниле 16 октября:

01. I Want My Now
02. Raise The Dead
03. I Got A Line On You
04. 7 And 7 Is
05. My Dead Drunk Friends
06. Five To One/Break On Through
07. The Jack
08. Ace Of Spades
09. Baba O'Riley
10. As Bad As I Am
11. The Boogieman Surprise
12. I'm Eighteen
13. Combination
14. People Who Died
15. Sweet Emotion
16. Welcome To Bushwackers
17. Heroes
18. Train Kept A-Rollin'
19. School's Out/Another Brick In The Wall






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 июл 2026
Altair21
Ух ёмо-ё, они ещё чё-то мутят) Респект за классику конечно. "Барная рок группа"))) С таким составом то)
просмотров: 300

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