Кавер-версия Motörhead от HOLLYWOOD VAMPIRES

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все новости группы
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США
13 май 2019 :
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STEVEN TYLER, MARILYN MANSON присоединились к HOLLYWOOD VAMPIRES на сцене
19 апр 2019 :
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Второй альбом HOLLYWOOD VAMPIRES увидит свет в июне
10 дек 2018 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES минус JOE PERRY: видео
17 авг 2018 :
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ALICE COOPER ничего не сочинил на новом альбоме HOLLYWOOD VAMPIRES
26 июл 2018 :
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Закулисные съёмки из тура HOLLYWOOD VAMPIRES
17 май 2018 :
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ALICE COOPER об участнике HOLLYWOOD VAMPIRES Джонни Деппе: «Люди будут очень удивлены, услышав, как он играет»
16 фев 2018 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES хотят записать оригинальный материал
23 янв 2017 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES выступили на NAMM
16 авг 2016 :
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ALICE COOPER о JOE PERRY: «Он был просто не готов к туру»
24 июл 2016 :
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JOE PERRY вернулся на сцену с HOLLYWOOD VAMPIRES
13 июл 2016 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES отыграли первое шоу без Joe Perry
31 май 2016 :
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Видео с выступления HOLLYWOOD VAMPIRES
26 май 2016 :
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ALICE COOPER: "JOE PERRY просил уроки у JOHNNY DEPP'a"
18 апр 2016 :
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ALICE COOPER о туре HOLLYWOOD VAMPIRES
12 апр 2016 :
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Гитарист HOLLYWOOD VAMPIRES вспомнил Лемми
11 апр 2016 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES отправятся в мировой тур
16 фев 2016 :
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HOLLYWOOD VAMPIRES почтили память Лемми
26 сен 2015 :
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Профессиональное видео полного выступления HOLLYWOOD VAMPIRES
26 сен 2015 :
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Вокалистка HALESTORM исполнила кавер-версию LED ZEPPELIN с HOLLYWOOD VAMPIRES
17 сен 2015 :
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GEEZER BUTLER, TOM MORELLO, PERRY FARRELL, KESHA выступили с HOLLYWOOD VAMPIRES
4 сен 2015 :
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Кавер-версия LED ZEPPELIN от HOLLYWOOD VAMPIRES
26 авг 2015 :
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Кавер-версия THE WHO от HOLLYWOOD VAMPIRES
13 авг 2015 :
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Первое шоу HOLLYWOOD VAMPIRES состоится в сентябре
6 авг 2015 :
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ALICE COOPER, JOHNNY DEPP, DAVE GROHL, BRIAN JOHNSON, PAUL MCCARTNEY, SLASH на альбоме HOLLYWOOD VAMPIRES
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сегодня
Кавер-версия Motörhead от HOLLYWOOD VAMPIRES
Ace Of Spades, концертное видео HOLLYWOOD VAMPIRES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "At Montreux Jazz Festival", выход которого намечен на седьмое августа в цифровом варианте и на CD и виниле 16 октября:
01. I Want My Now
02. Raise The Dead
03. I Got A Line On You
04. 7 And 7 Is
05. My Dead Drunk Friends
06. Five To One/Break On Through
07. The Jack
08. Ace Of Spades
09. Baba O'Riley
10. As Bad As I Am
11. The Boogieman Surprise
12. I'm Eighteen
13. Combination
14. People Who Died
15. Sweet Emotion
16. Welcome To Bushwackers
17. Heroes
18. Train Kept A-Rollin'
19. School's Out/Another Brick In The Wall
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