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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Triosphere

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|||| сегодня

Новое видео TRIOSPHERE



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"Shorelines", новое видео TRIOSPHERE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Oceans Above, Stars Below”, релиз которого намечен на 28 августа:

1. Premonition
2. Of Tyrants
3. Oceans Above, Stars Below
4. Monster's Ball
5. Through The Phantom Wall
6. Shorelines
7. Lightning In A Bottle
8. Encore
9. Embers
10. Orpheus' Bane
11. Cadence Of Chaos
12. Gjenklang




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