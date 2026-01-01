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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Rotting Christ

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23 июл 2026 : 		 ROTTING CHRIST исполняют первую написанную песню

23 янв 2026 : 		 Новый релиз ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

13 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST

9 дек 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

2 дек 2025 : 		 Перезаписанный трек ROTTING CHRIST

21 окт 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

9 апр 2025 : 		 ROTTING CHRIST попали в аварию

6 мар 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

20 фев 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

8 фев 2025 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

21 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

3 дек 2024 : 		 ROTTING CHRIST планируют концертный релиз

6 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

23 окт 2024 : 		 Один день с ROTTING CHRIST

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления ROTTING CHRIST

28 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

5 авг 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

25 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

19 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST
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ROTTING CHRIST исполняют первую написанную песню



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ROTTING CHRIST опубликовали видео исполнения композиции "The Nereid of Esgalduin", которая стала для группы первой в своей истории и вышла на демо-записи 1989 года "Satanas Te |Deum"




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