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ROTTING CHRIST исполняют первую написанную песню



ROTTING CHRIST опубликовали видео исполнения композиции "The Nereid of Esgalduin", которая стала для группы первой в своей истории и вышла на демо-записи 1989 года "Satanas Te |Deum" http://www.rotting-christ.com







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