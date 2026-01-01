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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Iron Maiden

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23 июл 2026 : 		 IRON MAIDEN про EDDFEST 2026

14 июл 2026 : 		 IRON MAIDEN продались POPHOUSE

14 июл 2026 : 		 Тур по IRON MAIDEN "The Infinite Dreams Experience"

11 июл 2026 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Мы на церемонию в ЗСРнР не пошли бы и не будь у нас концерта»

9 июл 2026 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «У меня смешанные ощущения от ввода в ЗСРнР»

2 июл 2026 : 		 IRON MAIDEN снимут шоу на своем фестивале

24 июн 2026 : 		 IRON MAIDEN прокомментировали отключение электричества на концерте в Париже

23 июн 2026 : 		 IRON MAIDEN отключили свет на 2 Minutes To Midnight

19 июн 2026 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

15 июн 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN: «Очень хотел бы получить награду, но все решит менеджмент»

9 июн 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Шведская армия предоставила потрясный Uber»

5 июн 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере

2 июн 2026 : 		 Президент Болгарии встретилась с IRON MAIDEN

25 май 2026 : 		 IRON MAIDEN впервые за 38 лет сыграли Infinite Dreams

22 май 2026 : 		 Найден самый большой поклонник IRON MAIDEN?

21 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Я бы хотел быть на церемонии по вводу в ЗСРнР»

19 май 2026 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Почему в фильме Blaze'a выставили в таком свете?»

14 май 2026 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN выпускает биографию

12 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотим, чтоб кучка богачей стояла в первом ряду»

11 май 2026 : 		 Steve Harris о том, как IRON MAIDEN выступали на разогреве у QUEEN: «Brian сказал, что мы их до чёртиков напугали»

8 май 2026 : 		 NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN

5 май 2026 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не хотели особо лезть в редактуру фильма»

23 апр 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN выпускают документальный фильм именно сейчас?

19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР
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|||| 23 июл 2026

IRON MAIDEN про EDDFEST 2026



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IRON MAIDEN опубликовали ролик, рассказывающий о том, как прошел EDDFEST 2026




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