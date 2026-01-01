23 июл 2026



DIAMOND HEAD на небольшой паузе



BRIAN TATLER в недавнем интервью подтвердил, что DIAMOND HEAD "поставлен на временную паузу" из-за его участия в SAXON. О том, какое будущее у группы, при этом признав, что совмещать работу в обеих группах оказалось сложнее, чем он изначально предполагал, сказал следующее:



«Когда я впервые присоединился к SAXON в 2023 году, я думал: „Всё в порядке, я смогу заниматься и тем, и другим. Я сказал ребятам, что всё ещё хочу заниматься DIAMOND HEAD. Это моя жизнь с 1976 года. Я не хотел просто так завязать, но, думаю, из-за того, что у SAXON очень насыщенный график, мне понадобилось немного времени, чтобы осознать: „Хм, а будет сложно заниматься и тем, и другим“».



Он добавил, что, хотя группа не распадается, она будет находиться в состоянии бездействия до тех пор, пока не представится подходящая возможность.



«Думаю, DIAMOND HEAD придётся взять небольшой перерыв, пока не появится либо подходящая пауза, либо возможность, которую мы все хотим реализовать и которую все сможем реализовать, и тогда мы что-нибудь сделаем. Но пока что я занят с SAXON и получаю от этого огромное удовольствие».







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