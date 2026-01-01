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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на London Stadium, London, England, пятого июля, доступно для просмотра:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains

72 Seasons

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Black Sabbath's "Electric Funeral“ and Sex Pistols' "Holidays in the Sun")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)

Blackened

Moth Into Flame

One

Enter Sandman The UnforgivenWhiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)BlackenedMoth Into FlameOneEnter Sandman http://www.metallica.com







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