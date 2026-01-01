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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на London Stadium, London, England, пятого июля, доступно для просмотра:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains
72 Seasons
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle (Black Sabbath's "Electric Funeral“ and Sex Pistols' "Holidays in the Sun")
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by "...And Justice For All" tease)
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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