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Вокалист FIREHOUSE: «Выпускать синглы выгоднее альбома»



NATE PECK в недавней беседы обсудил возможность выпуска нового студийного альбома после выхода двух отдельных синглов — "Mighty Fine Lady" и "Midnight Gasoline" — за последние 12 месяцев:



«Это только мое мнение — не могу говорить за остальных ребят из FIREHOUSE — но мне кажется, что выпускать синглы сейчас лучше всего.



Так ты постоянно поддерживаешь интерес публики, а не вываливаешь на нее сразу целый альбом. Ведь люди могут прослушать три песни и сказать: "Ну, не мое". А если постепенно выпускать новые композиции, они будут ждать продолжения.



Поэтому, как мне кажется, самый разумный вариант — выпускать синглы до тех пор, пока не накопится достаточно материала для полноценного альбома».



Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность заново записать классические песни FIREHOUSE уже с его вокалом, Peck сказал:



«По-моему, нет. Мне кажется, эти песни должны остаться за Карлом Джеффри Снэром. Конечно, у меня самого не было бы с этим никаких проблем. Всё зависит от остальных участников группы. Вообще, идея интересная. Но лично я считаю, что из уважения к нему лучше оставить всё как есть».



Говоря о том, как он подходит к исполнению классических хитов FIREHOUSE, Nate объяснил:



«Когда я учил эти песни, мне было важно исполнять их именно так, как группа играла их раньше или как они звучат на альбомах. Именно такими их запомнили слушатели. Если начать что-то менять… Не знаю.



Я всегда стараюсь сохранить оригинальное звучание, потому что оно возвращает людей к воспоминаниям — к тому времени, когда они впервые услышали эту песню, и к тем моментам, с которыми она у них ассоциируется».







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