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FOREIGNER планируют выпуск новой музыки



Басист FOREIGNER Jeff Pilson в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы планы выпустить новую музыку в обозримом будущем:



«Да, если коротко — да. Причем речь идет сразу о нескольких направлениях.



Мы работаем над совершенно новыми песнями. Планка очень высокая, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждая композиция соответствовала нашим требованиям. Но да, сейчас мы пишем несколько абсолютно новых вещей с нуля.



Кроме того, есть незаконченные, неизданные или так и не записанные песни, которые много лет назад написали Mick Jones и Lou Gramm. Они попросили нас посмотреть этот материал. Мы сейчас этим занимаемся, и среди него есть реально очень сильные вещи».



По словам Pilson'a, этим работа с архивами не ограничивается:



«Есть еще одна очень классная история. Мы обнаружили незавершенные песни среди архивных записей и рабочих дорожек со старых альбомов. Например, в прошлом году мы переиздали альбом "4", и во время работы нашли незаконченную композицию. Lou успел записать один куплет и припев, но, очевидно, остальные куплеты тогда еще не были написаны. Однако сама песня уже существовала.



Мы позвонили Lou и спросили: "Не хочешь дописать еще пару куплетов и записать вокал?" Он сразу согласился. Песня называется "Fool If You Love Him". Получилось просто замечательно. Нам было очень приятно работать над ней. По сути, это "новый старый" FOREIGNER, и это здорово».



Музыкант также рассказал о предстоящем переиздании "Head Games":



«В октябре мы переиздаем "Head Games". И там тоже нашли две ранее незавершенные записи.



На одной из них вокал Lou уже был записан, были бэк-вокалы — в общем, практически всё было готово. Не хватало только гитарного соло. Они просто не успели её закончить. Тогда мы решили: "Давайте позвоним давнему другу Mick'a — Peter'y Frampton'y — и узнаем, что он думает по этому поводу".



Мы связались с Peter'ом, и он сказал: "С удовольствием запишу соло". Он сыграл великолепное соло для песни "Trouble". Получилось просто фантастически».



По словам Jeff'a, подобных находок оказалось гораздо больше:



«Это лишь один из примеров того, чем мы сейчас занимаемся, находя неизданный материал со старых пластинок. Есть записи времен двух первых альбомов, есть материал эпохи "Agent Provocateur". Так что мы будем выпускать и такие песни.



Поэтому да — новой музыки впереди будет достаточно.



Хотелось бы назвать конкретные даты, но пока не могу. Однако всё это обязательно выйдет».



В завершение Pilson отметил, что современная музыкальная индустрия работает совсем иначе, чем раньше:



«Сейчас совсем другой мир. Всё изменилось. Сегодня главное — качество, а не количество. Поэтому мы хотим сделать всё правильно. Да и сама система релизов уже не та, что раньше. Уже нет масштабных кампаний вокруг выхода нового альбома, как это было когда-то. Сейчас всё больше строится вокруг выпуска отдельных песен.



Поэтому с абсолютно новым материалом мы не будем торопиться. Мы хотим убедиться, что у нас есть именно та песня, которая подходит именно для этого момента. И тогда мы ее выпустим».







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