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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Zan/Cody

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United StatesСША
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|||| сегодня

Новое видео ZAN/CODY



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"Ride Or Die", новое видео группы ZAN/CODY, в состав которой входят бывшие участники SHOTGUN MESSIAH Zinny Zan и Harry Cody, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beautiful 'N Damned", выпущенного 24 июля на Frontiers Music Srl:

01. Sever
02. I Am The Shit
03. Ride Or Die
04. Suffer City
05. She Walks With Violence
06. Damn
07. Let's Be Heroes
08. Beautiful 'N Damned
09. Bad Bad Man
10. Tear It All Down






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