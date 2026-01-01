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DAVID LEE ROTH отменил летние концерты, SAMMY HAGAR отреагировал



DAVID LEE ROTH отменил почти все оставшиеся концерты своего текущего тура по США. Легендарный фронтмен VAN HALEN начал гастроли в апреле, а позже добавил в расписание еще несколько выступлений. Изначально тур должен был продлиться до начала сентября.



В четверг утром, 23 июля, стало известно, что сразу несколько концертов Roth — в Диллоне (штат Колорадо), Клир-Лейке (Айова), Луисвилле (Кентукки) и Ист-Молине (Иллинойс) — были отменены. Согласно информации на официальном сайте музыканта, в расписании осталось лишь одно ранее анонсированное выступление — 7 августа в Стерджисе (Южная Дакота).



Официальная причина отмены концертов названа не была. Однако в июне и июле неоднократно появлялись сообщения о большом количестве пустых мест на выступлениях Roth'a, что породило предположения, что решение об отмене части тура могло быть связано с низкими продажами билетов.



Позже в тот же день Sammy Hagar, сменивший Roth'a в составе VAN HALEN, опубликовал видеообращение в социальных сетях, в котором прокомментировал отмену тура и пригласил David выступить вместе с ним на одном из сентябрьских концертов в Лас-Вегасе.



«Привет, Dave. Это Sammy. Мне только что позвонил Michael Anthony и рассказал, что твой тур отменили. И я хочу от всего сердца сказать: мне очень жаль. Надеюсь, с тобой всё в порядке. Надеюсь, дело не в каких-то проблемах со здоровьем.



Честно говоря, мы с Mike'ом были очень рады видеть, что ты снова на сцене и продолжаешь поддерживать наследие величайшей группы в мире, частью которой мы оба были.



Да, мне действительно жаль. Это паршиво. Мы сохраняем эту музыку живой. Ни тебя, ни меня, ни Michael Anthony, ни Alex Van Halen, ни Эдди невозможно заменить. Так что, когда будешь готов вернуться — вперед, брат. Мы с Mike'ом тебя полностью поддерживаем».



Затем Hagar пригласил Roth'a присоединиться к нему и Michael'y Anthony во время их сентябрьской резиденции в Лас-Вегасе.



«Приезжай, выступи вместе с нами. Спой пару песен, побудь ведущим шоу. Просто выйди на сцену и делай то, что у тебя всегда отлично получается», — сказал Sammy, смеясь. «Это чертовски зрелищно. В любом случае, надеюсь, у тебя всё хорошо. Правда. Благослови тебя Бог, брат».



71-летний David Lee Roth открыл свой сольный тур 2026 года 16 апреля концертом на площадке Spokane Live! при казино Spokane Tribe Casino в городе Эйруэй-Хайтс, штат Вашингтон.







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