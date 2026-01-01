Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



25 июл 2026 : 		 DAVID LEE ROTH отменил летние концерты, SAMMY HAGAR отреагировал

9 июн 2026 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

8 май 2026 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

25 апр 2026 : 		 DAVID LEE ROTH продал свой каталог

18 апр 2026 : 		 DAVID LEE ROTH открыл тур

13 апр 2026 : 		 DAVID LEE ROTH неожиданно появился на COACHELLA

1 ноя 2025 : 		 BILLY SHEEHAN: «DAVID LEE ROTH остается моим героем!»

3 авг 2025 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

17 май 2025 : 		 PAUL STANLEY рад, что DAVID LEE ROTH вернулся на сцену

17 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR рад, что DAVID LEE ROTH вернулся на сцену

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

27 апр 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

27 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

25 мар 2025 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

20 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 мар 2025 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

9 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

5 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

22 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

13 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 янв 2025 : 		 Новый трек от DAVID LEE ROTH

11 янв 2025 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

9 янв 2025 : 		 Бокс-сет DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID LEE ROTH отменил летние концерты, SAMMY HAGAR отреагировал



zoom
DAVID LEE ROTH отменил почти все оставшиеся концерты своего текущего тура по США. Легендарный фронтмен VAN HALEN начал гастроли в апреле, а позже добавил в расписание еще несколько выступлений. Изначально тур должен был продлиться до начала сентября.

В четверг утром, 23 июля, стало известно, что сразу несколько концертов Roth — в Диллоне (штат Колорадо), Клир-Лейке (Айова), Луисвилле (Кентукки) и Ист-Молине (Иллинойс) — были отменены. Согласно информации на официальном сайте музыканта, в расписании осталось лишь одно ранее анонсированное выступление — 7 августа в Стерджисе (Южная Дакота).

Официальная причина отмены концертов названа не была. Однако в июне и июле неоднократно появлялись сообщения о большом количестве пустых мест на выступлениях Roth'a, что породило предположения, что решение об отмене части тура могло быть связано с низкими продажами билетов.

Позже в тот же день Sammy Hagar, сменивший Roth'a в составе VAN HALEN, опубликовал видеообращение в социальных сетях, в котором прокомментировал отмену тура и пригласил David выступить вместе с ним на одном из сентябрьских концертов в Лас-Вегасе.

«Привет, Dave. Это Sammy. Мне только что позвонил Michael Anthony и рассказал, что твой тур отменили. И я хочу от всего сердца сказать: мне очень жаль. Надеюсь, с тобой всё в порядке. Надеюсь, дело не в каких-то проблемах со здоровьем.

Честно говоря, мы с Mike'ом были очень рады видеть, что ты снова на сцене и продолжаешь поддерживать наследие величайшей группы в мире, частью которой мы оба были.

Да, мне действительно жаль. Это паршиво. Мы сохраняем эту музыку живой. Ни тебя, ни меня, ни Michael Anthony, ни Alex Van Halen, ни Эдди невозможно заменить. Так что, когда будешь готов вернуться — вперед, брат. Мы с Mike'ом тебя полностью поддерживаем».

Затем Hagar пригласил Roth'a присоединиться к нему и Michael'y Anthony во время их сентябрьской резиденции в Лас-Вегасе.

«Приезжай, выступи вместе с нами. Спой пару песен, побудь ведущим шоу. Просто выйди на сцену и делай то, что у тебя всегда отлично получается», — сказал Sammy, смеясь. «Это чертовски зрелищно. В любом случае, надеюсь, у тебя всё хорошо. Правда. Благослови тебя Бог, брат».

71-летний David Lee Roth открыл свой сольный тур 2026 года 16 апреля концертом на площадке Spokane Live! при казино Spokane Tribe Casino в городе Эйруэй-Хайтс, штат Вашингтон.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 225

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом