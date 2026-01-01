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Вокалист STAIND: «Сегодня никто больше не хочет трудиться ради чего-то. Все хотят получить всё мгновенно»



Aaron Lewis, успешно построивший сольную карьеру в кантри-музыке, поделился своими взглядами на то, что, по его мнению, современное общество постепенно утрачивает свои основы — общие ценности, взаимное доверие и институты, которые прежде объединяли людей.



«Я своими глазами наблюдаю настоящий упадок цивилизации. Сегодня никто больше не хочет трудиться ради чего-то. Все хотят получить всё мгновенно.



Сейчас почему-то считается, что клятва быть с человеком до конца жизни — это уже что-то условное, и развод воспринимается как совершенно обычное дело. Но ведь ты поклялся этому человеку быть рядом всю жизнь — и точка. И это лишь один маленький пример. Из всего убрали Бога и религию. Убрали принцип, при котором человек получает что-то благодаря своим заслугам».



Вспоминая свое детство, Aaron продолжил:



«К людям относились так, как хотели, чтобы относились к тебе самому. О человеке судили по его поступкам и характеру, а не по цвету кожи. С этим ведь рождаются — на это невозможно повлиять.



Когда я был ребенком, наша страна, как мне казалось, была максимально далека от расизма. Так почему же сейчас эта проблема снова настолько обострилась, если не потому, что нас сознательно и намеренно пытаются разделить?



Вместе мы сильны, а разделенные — обречены. Мы — единая нация перед Богом, неделимая. А значит, нас нельзя разделить, потому что мы — один народ, объединенный общими убеждениями. И это чрезвычайно важно».



Он также заявил:



«Эта страна была основана на убеждениях и нравственных принципах, которые дает Библия. И точка. Без этого она не смогла бы стать такой, какой стала. Не было бы всего того огромного богатства, успеха, развития человечества и всех достижений последних 120 лет — от автомобиля до всего остального. А если копнуть еще глубже — даже электричества.



Всё это стало возможным благодаря американской изобретательности и знаниям, которым дали свободу развиваться в обществе с едиными моральными принципами и стандартами. Нам нужно к этому вернуться».



После того как интервьюер отметил, что хотел бы, чтобы больше людей воспринимали подобные вещи всерьез, Lewis затронул тему смартфонов и социальных сетей, которые, по его мнению, оказывают разрушительное влияние на общество, прежде всего на психическое здоровье и формирование зависимости.



«Наши дети и внуки еще пожалеют, что мы не отнеслись к этому серьезнее. Самое печальное, что они даже не представляют, какой была жизнь до всего этого. Эта штука — словно электронный шприц, который люди целыми днями носят в руке.



Они не знают, насколько свободнее, беззаботнее и приятнее была жизнь до появления всего этого. Это сделало нас нетерпеливыми. Всё теперь строится вокруг мгновенного удовлетворения желаний.



Мы создали жизнь, которой на самом деле не существует, — на платформе, где каждый показывает не себя настоящего, а выдуманную версию самого себя. Это образ, которым человек хочет казаться окружающим, тогда как реальность полностью исчезает.



И именно там можно написать самые разрушительные и опасные вещи о человечестве — и убедить в этом огромное количество людей».







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