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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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The Hu

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Новое видео THE HU



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Horsemen, новое видео THE HU, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Hun", выход которого состоялся 24 июля на Better Noise Music:

01. Warrior Chant
02. Lost Soul *
03. The Men
04. Echoes Of My Father
05. Shadow
06. Horsemen
07. Greed
08. The Real You
09. Grey Hun
10. Universe
11. Second Face

* Version of "Lost Soul" featuring Jonny Hawkins of NOTHING MORE will only appear on the digital version of "Hun"










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