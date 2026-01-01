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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Foreigner

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27 июл 2026 : 		 FOREIGNER планируют выпуск новой музыки

26 июл 2026 : 		 Фрагмент нового релиза FOREIGNER

19 июл 2026 : 		 Лидер FOREIGNER заключил соглашение с PRIMARY WAVE MUSIC

13 июн 2026 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

24 апр 2026 : 		 Оригинальный вокалист FOREIGNER: «У Mick'a последняя стадия»

20 апр 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

15 апр 2026 : 		 Новый релиз FOREIGNER

22 мар 2026 : 		 Акустика от FOREIGNER

20 мар 2026 : 		 Концертные клипы FOREIGNER

12 мар 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

25 фев 2026 : 		 Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал

21 янв 2026 : 		 JEFF PILSON о текущем составе FOREIGNER

18 дек 2025 : 		 FOREIGNER получили золото

9 дек 2025 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

2 дек 2025 : 		 Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER
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Фрагмент нового релиза FOREIGNER



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I Want To Know What Love Is (Live From Ellis Island), фрагмент нового релиза FOREIGNER, доступен для просмотра. Этот трек взят из нового релиза "Foreigner 50: In The Eye Of The Storm".




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