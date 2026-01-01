×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
32
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
32
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
все новости группы
Taake
Норвегия
Black Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/taakeofficial
Facebook:
http://www.facebook.com/taakeofficial
25 июл 2026
:
Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания
27 авг 2023
:
Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания
15 июн 2023
:
Новая песня TAAKE
12 янв 2023
:
TAAKE не приедут в Австралию из-за своих взглядов
16 дек 2020
:
Выходит сплит TAAKE и HELHEIM
10 ноя 2017
:
Новая песня TAAKE
28 сен 2017
:
Новый альбом TAAKE выйдет осенью
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TAAKE
23 окт 2014
:
Новая песня TAAKE
28 дек 2012
:
TAAKE отпраздную юбилей двойным сборником
13 янв 2012
:
TAAKE обвиняются в анти-исламской лирике
27 сен 2011
:
Новое видео TAAKE
15 сен 2011
:
Детали нового альбома TAAKE
21 апр 2011
:
TAAKE выпустят новый миниальбом
26 сен 2008
:
TAAKE: подробности нового альбома
27 сен 2007
:
Фронтмен TAAKE снова свободен
8 авг 2007
:
Лейбл подтвердил информацию об аресте фронтмена TAAKE
22 июн 2007
:
TAAKE планируют выступить в России, США и Мексике
18 фев 2007
:
Диджипак-издание "Doedskvad" группы TAAKE будет содержать видеобонус
19 июл 2006
:
TAAKE выпустят мини-альбом совместно с GIGANTOMACHY
30 мар 2006
:
Фронтмен и гитарист TAAKE сидят в тюрьме
25 июл 2026
Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания
En Skog av Nidstang, новый альбом TAAKE, доступен для прослушивания ниже.
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 89
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет