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Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Taake

*



25 июл 2026 : 		 Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания

27 авг 2023 : 		 Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания

15 июн 2023 : 		 Новая песня TAAKE

12 янв 2023 : 		 TAAKE не приедут в Австралию из-за своих взглядов

16 дек 2020 : 		 Выходит сплит TAAKE и HELHEIM

10 ноя 2017 : 		 Новая песня TAAKE

28 сен 2017 : 		 Новый альбом TAAKE выйдет осенью

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TAAKE

23 окт 2014 : 		 Новая песня TAAKE

28 дек 2012 : 		 TAAKE отпраздную юбилей двойным сборником

13 янв 2012 : 		 TAAKE обвиняются в анти-исламской лирике

27 сен 2011 : 		 Новое видео TAAKE

15 сен 2011 : 		 Детали нового альбома TAAKE

21 апр 2011 : 		 TAAKE выпустят новый миниальбом

26 сен 2008 : 		 TAAKE: подробности нового альбома

27 сен 2007 : 		 Фронтмен TAAKE снова свободен

8 авг 2007 : 		 Лейбл подтвердил информацию об аресте фронтмена TAAKE

22 июн 2007 : 		 TAAKE планируют выступить в России, США и Мексике

18 фев 2007 : 		 Диджипак-издание "Doedskvad" группы TAAKE будет содержать видеобонус

19 июл 2006 : 		 TAAKE выпустят мини-альбом совместно с GIGANTOMACHY

30 мар 2006 : 		 Фронтмен и гитарист TAAKE сидят в тюрьме
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Новый альбом TAAKE доступен для прослушивания



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En Skog av Nidstang, новый альбом TAAKE, доступен для прослушивания ниже.




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