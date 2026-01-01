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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Deadlock

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25 июл 2026 : 		 Новое видео DEADLOCK

27 июн 2017 : 		 Видео с выступления DEADLOCK

12 июл 2016 : 		 Кавер-версия MARILYN MANSON от DEADLOCK

1 июл 2016 : 		 Новое видео DEADLOCK

16 июн 2016 : 		 Трейлер нового DVD DEADLOCK

10 июн 2016 : 		 Видео с текстом от DEADLOCK

30 май 2016 : 		 Трейлер нового DVD DEADLOCK

19 май 2016 : 		 Новое видео DEADLOCK

5 май 2016 : 		 Новый альбом DEADLOCK выйдет в июле

28 апр 2016 : 		 DEADLOCK сменили вокалистку

31 окт 2014 : 		 Временные перемены в DEADLOCK

4 сен 2014 : 		 Умер барабанщик DEADLOCK

6 авг 2014 : 		 Новое видео DEADLOCK

22 июл 2014 : 		 Новое видео DEADLOCK

14 июл 2014 : 		 Видео с текстом от DEADLOCK

25 июн 2014 : 		 Обложка новой компиляции DEADLOCK

7 май 2014 : 		 DEADLOCK вернутся на Lifeforce Records для специального релиза

3 сен 2013 : 		 Новое видео DEADLOCK

23 июл 2013 : 		 Новое видео DEADLOCK

4 июл 2013 : 		 Семплы новых песен DEADLOCK

13 июн 2013 : 		 Видео с текстом от DEADLOCK

6 июн 2013 : 		 Новый альбом DEADLOCK выйдет в июле

22 мар 2013 : 		 DEADLOCK на NAPALM RECORDS

21 ноя 2011 : 		 Новый состав DEADLOCK

28 окт 2011 : 		 DEADLOCK расстались с вокалистом

19 фев 2011 : 		 Новый альбом DEADLOCK доступен для прослушивания
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Новое видео DEADLOCK



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Persephone Is Dead, новое видео DEADLOCK, доступно для просмотра.




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