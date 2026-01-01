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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
32
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
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с
по
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
32
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
все новости группы
Deadlock
Германия
Death Metal
Modern Metal
Metal Core
http://www.xdeadlockx.com
Myspace:
http://www.myspace.com/xdeadlockx
Facebook:
https://www.facebook.com/deadlockofficial
25 июл 2026
:
Новое видео DEADLOCK
27 июн 2017
:
Видео с выступления DEADLOCK
12 июл 2016
:
Кавер-версия MARILYN MANSON от DEADLOCK
1 июл 2016
:
Новое видео DEADLOCK
16 июн 2016
:
Трейлер нового DVD DEADLOCK
10 июн 2016
:
Видео с текстом от DEADLOCK
30 май 2016
:
Трейлер нового DVD DEADLOCK
19 май 2016
:
Новое видео DEADLOCK
5 май 2016
:
Новый альбом DEADLOCK выйдет в июле
28 апр 2016
:
DEADLOCK сменили вокалистку
31 окт 2014
:
Временные перемены в DEADLOCK
4 сен 2014
:
Умер барабанщик DEADLOCK
6 авг 2014
:
Новое видео DEADLOCK
22 июл 2014
:
Новое видео DEADLOCK
14 июл 2014
:
Видео с текстом от DEADLOCK
25 июн 2014
:
Обложка новой компиляции DEADLOCK
7 май 2014
:
DEADLOCK вернутся на Lifeforce Records для специального релиза
3 сен 2013
:
Новое видео DEADLOCK
23 июл 2013
:
Новое видео DEADLOCK
4 июл 2013
:
Семплы новых песен DEADLOCK
13 июн 2013
:
Видео с текстом от DEADLOCK
6 июн 2013
:
Новый альбом DEADLOCK выйдет в июле
22 мар 2013
:
DEADLOCK на NAPALM RECORDS
21 ноя 2011
:
Новый состав DEADLOCK
28 окт 2011
:
DEADLOCK расстались с вокалистом
19 фев 2011
:
Новый альбом DEADLOCK доступен для прослушивания
17 фев 2011
:
Новое видео DEADLOCK
7 янв 2011
:
Тизер нового альбома DEADLOCK
14 дек 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома DEADLOCK
19 ноя 2010
:
Название и дата выхода нового альбома DEADLOCK
12 окт 2010
:
DEADLOCK начали запись
23 июн 2010
:
DEADLOCK готовятся к записи нового альбома
13 апр 2009
:
DEADLOCK объявили имя нового басиста
16 дек 2008
:
Из DEADLOCK ушёл басист
26 сен 2008
:
Информация о новом альбоме DEADLOCK
22 авг 2008
:
DEADLOCK завершили запись нового альбома
23 май 2008
:
DEADLOCK завершили пре-продукцию нового альбома
4 мар 2008
:
DEADLOCK продлили контракт с LIFEFORCE RECORDS
15 мар 2007
:
Видеоклип DEADLOCK на трек 'Code Of Honor' доступен в сети
5 мар 2007
:
DEADLOCK: трек-лист и дата выхода нового альбома
сегодня
Новое видео DEADLOCK
Persephone Is Dead, новое видео DEADLOCK, доступно для просмотра.
http://www.xdeadlockx.com
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет