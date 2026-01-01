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Гитарист SLADE представил сольное видео



"Play It To The Crowd", новое видео DAVE HILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Dirty Foot Lane", выходящего 30 октября. Вдохновленная возвращением живых концертов после пандемии, гимновая композиция "Play It To The Crowd" посвящена особой связи между музыкантами и публикой, передавая весь восторг, энергию и эмоции от первого выхода на сцену после долгого перерыва.



Песня была написана во время локдауна, вызванного пандемией COVID-19, и отражает то, по чему Dave Hill скучал больше всего, пока весь мир замер, — по той самой энергии, которая возникает между артистами и их поклонниками во время живых выступлений.



Hill: «Я хотел передать то, по чему больше всего скучал во время локдауна, — тот самый кайф от живых выступлений и связь между группой и зрителями.



Это всегда двусторонний процесс. Мне хотелось, чтобы песня звучала так, словно это настоящий концерт: будто ты только что вошел на переполненную арену, и — бах! — группа начинает играть. Это ощущение невозможно ничем заменить».



Сингл был создан в сотрудничестве с давним музыкальным партнером Hill'a, John'ом Berry, а также продюсером, автором песен и музыкантом Rob'ом Childs'ом. Финальную доработку, сведение и мастеринг выполнил Django Holder. Партию соло-гитары, разумеется, записал сам Dave Hill.



В результате получился мощный гимн арена-рока — вдохновляющая композиция, передающая предвкушение и эйфорию концертного вечера. Атмосфера живой аудитории и хлопки публики буквально погружают слушателя в ощущение настоящего выступления. Основной вокал в песне исполнил John Berry — он поет на четырех из десяти композиций альбома, тогда как Dave Hill выступает ведущим вокалистом на остальных шести.



"Play It To The Crowd" знакомит слушателей с музыкальной палитрой альбома "Dirty Foot Lane" — автобиографической работы, вдохновленной жизненным путем Dave Hill, прошедшего путь от рабочего района до мировой известности.



Сочетая хард-рок, блюз, фолк и атмосферные музыкальные текстуры, пластинка затрагивает темы стремлений, семьи, стойкости, психического здоровья, благодарности и любви к музыке, сопровождавшей Hill всю его жизнь.



"Dirty Foot Lane" открывает новую главу в карьере музыканта, показывая, что спустя более пяти десятилетий на передовой британского рока Dave Hill по-прежнему остается творчески активным и полным вдохновения артистом.



Композицией "Play It To The Crowd" Dave Hill отдает искреннюю дань уважения музыкантам и зрителям, которые вместе делают живую музыку по-настоящему особенным и объединяющим переживанием.



Трек-лист:



01. Thanks For The Good Times

02. Back In The Air Again

03. Dust My Axe

04. She Had A Troubled Heart

05. Sweet And Tender

06. Fast Train

07. Only Fools And Horses

08. Play It To The Crowd

09. Reasons To Succeed

10. Dirty Foot Lane







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