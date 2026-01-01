24 июл 2026



Бывшие участники MY DYING BRIDE в TOWARDS THE SINISTER



Уволенный без лишних церемоний в 2025 году из группы, которую он сам основал и возглавлял на протяжении 35 лет, бывший вокалист MY DYING BRIDE Aaron Stainthorpe возвращается с новым проектом TOWARDS THE SINISTER, в который также вошли трое его бывших коллег по MY DYING BRIDE: Calvin Robertshaw (гитара), Ade Jackson (бас) и Rick Miah (ударные).



Компанию им составили второй гитарист Chris Revett, клавишник Mark Deeks и скрипачка Emma Allington. Главная цель нового коллектива — с максимальным уважением и достоверностью отдать дань классическому периоду MY DYING BRIDE, исполняя материал с первых четырех студийных альбомов, ставших эталоном мрачного, безысходного и депрессивного дум-металла.



В ближайших планах группы — несколько небольших разогревочных концертов в Англии, после чего летом следующего года музыканты выступят на европейских фестивалях.



TOWARDS THE SINISTER объединяет ключевых авторов классической эпохи MY DYING BRIDE, чтобы вернуть к жизни ту самую скорбную и зловещую атмосферу, которая помогла сформировать жанр death-doom. В репертуар войдет материал преимущественно с альбомов "As The Flower Withers", "Turn Loose The Swans", "The Angel And The Dark River" и "Like Gods Of The Sun".



Для поклонников это редкая возможность увидеть музыкантов, которые когда-то сами создали эти песни, вновь исполняющими композиции, сделавшие MY DYING BRIDE одной из самых влиятельных и долговечных групп в истории готик-дум-металла.



Рассказывая о том, как появился TOWARDS THE SINISTER, Aaron сообщил:



«Я не видел Calvin'a, Rick'a и Ade уже лет десять. Хотя живут они совсем недалеко. Несколько раз пересекался с Calvin'ом на Fortress Fest в Скарборо, на северо-востоке Англии, но на этом всё и заканчивалось.



Только после того, как MY DYING BRIDE выпустили заявление о моем "увольнении", эти ребята словно вышли из тени и оказали мне огромную поддержку. Это было невероятно приятно.



Они предложили: "Давай встретимся, выпьем по кружке ради старых времен". Мы собрались в пабе. К нам присоединился Martin Powell, наш бывший скрипач. Заглянул и Dave Pybus, который когда-то играл в ANATHEMA и работал в Peaceville Records.



Мы отлично провели время, вспомнили прошлое. Это было в октябре прошлого года. Тогда мы вообще не обсуждали никакого воссоединения. Просто сделали общую фотографию, я выложил ее в соцсети — и люди сразу начали строить догадки. А затем и мы сами стали об этом говорить.



Честно говоря, мы просто вспоминали старые времена. Всякие безумные истории: этот фестиваль, тот концерт, где-то напились, где-то попадали... Было здорово. А потом уже начали жаловаться друг другу на артрит и больные колени.



Интернет сам решил: "А не собираются ли они снова вместе?" Потом Rick и Calvin написали мне: "Может, еще раз встретимся и обсудим то, что уже обсуждает Интернет?"



Я ответил: "Почему бы и нет?"



Мы снова встретились, выпили еще по паре кружек и начали всерьез размышлять над этой идеей. Никто из нас специально этого не инициировал. Думаю, инициатором стал сам Интернет.



Мы прикинули, сможем ли это сделать. И главное — хотим ли.



Rick буквально рвался снова сесть за ударную установку. Видно было, как ему этого не хватало. Calvin занимается своим проектом MANY SUFFER, и у него всё отлично.



Но нельзя забывать, что именно мы, еще совсем молодыми, написали первые альбомы MY DYING BRIDE. Мы сами играем на этих пластинках. Мы сами сочинили эту музыку. И подумали: "Да, почему бы не сыграть ее снова?"»



Говоря о том, какие песни будут исполняться на концертах TOWARDS THE SINISTER, Aaron сказал:



«Это материал с первых четырех альбомов. Именно эти песни написали эти ребята. Им неинтересно играть композиции, к созданию которых они не имеют отношения.



Поэтому мы сосредоточимся на первых четырех пластинках. К тому же именно этот период большинство поклонников считает лучшим. Сам я так не думаю, потому что писал песни для MY DYING BRIDE еще долгие годы после этого. Но остальные ребята просто не хотят играть материал, который не сочиняли сами.



Мы исполним все классические вещи. Конечно, невозможно сыграть их все за один концерт, но у нас уже есть хороший сет-лист. Я прекрасно понимаю, как это бывает: кто-нибудь обязательно будет кричать из зала, требуя песню, которой сегодня нет в программе. Значит, сыграем ее в следующий раз.



Мы хотим исполнить как можно больше этих композиций, включая некоторые, которые вообще никогда раньше не звучали вживую. Мы обязательно разберем весь материал».



На вопрос о том, планирует ли TOWARDS THE SINISTER писать и записывать новую музыку, Aaron ответил:



«Да, новый материал обязательно будет. Calvin вообще никогда не перестает писать музыку. Сейчас он работает над вторым альбомом MANY SUFFER, но у него уже есть вещи, которые не подходят для этой группы, зато идеально впишутся в наш проект.



На мой взгляд, MANY SUFFER не слишком похожи на MY DYING BRIDE — там гораздо больше дэт-металла. Хотя не стоит забывать, что и MY DYING BRIDE когда-то играли немало дэт-металла. Это были риффы Calvin.



У нас уже есть новый материал. Calvin показал нам пару песен и спросил: "Как думаете, подойдет?" Подойдет без всяких сомнений!



Но торопиться с ним мы не собираемся».







+1 -0



просмотров: 142

