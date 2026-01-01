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Концертный релиз BERNIE MARSDEN выйдет летом
Пятый и последний альбом BERNIE MARSDEN в серии "Inspirations", "Stage", будет выпущен 21 августа Conquest Music на двойном CD и двойном виниле с 16-страничным буклетом. В релиз войдет записи четырех разных концертов, по концерту на сторону:
"The Radcliffe Centre, Buckingham 2008" illustrates a gentle acoustic presentation, complete with strings.
"Keeping The Blues Alive At Sea, 2019" has Bernie in full electric mode with a brass accompaniment that swings as the boat sways.
"Notodden Blues Festival, Norway, 1996" features a stellar lineup including Snowy White, Tony Ashton, David Levy and Henry Spinetti.
"Under The Bridge, London, 2020" sees a full six-piece band and very special guest Joe Bonamassa.
Сейчас в цифровом варианте уже доступен специальный ЕР:
01. Walking By Myself
02. Wheels Within Wheels
03. Hold On (I Feel Our Love Is Changing)
04. Working For The CSA
05. Funny People
Видео "Walking By Myself" при участии Joe Bonamassa, доступно для просмотра.
Трек-лист:
LP Side A
1. Till The Day I Die
2. The Time Is Right For Love
3. Out On The Western Plains
4. Ain't No Love In The Heart Of The City
LP Side B
1. Boss Of The Blues
2. Reconsider Baby
3. Watch Out
4. Worried Life Blues
LP Side C
1. Down Home Blues
2. I'm Tore Down
3. Love That Burns
4. Oh Well
LP Side D
1. Walking In The Shadow Of The Blues
2. I'll Play The Blues For You
3. Walking By Myself
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