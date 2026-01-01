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Dark Funeral

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DARK FUNERAL завершают процесс сочинения «убойного» нового альбома



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Mikael Jan Svanberg, известный как Lord Ahriman, шведский музыкант и композитор, лучше всего известный как основной гитарист, автор песен и единственный участник-основатель black metal-группы DARK FUNERAL, рассказал о ходе работы над материалом для нового альбома:

«Мы уже на финальном этапе написания песен. То есть почти закончили. Но когда я говорил об этом с Heljarmadr [вокалистом DARK FUNERAL Andreas Vingbäck], он такой: "Не сглазь, б$$$ь. Мы еще не достигли конца". Но, думаю, я просто слишком воодушевлен. И я знаю, что он тоже, но он меня осадил: "Полегче". А так — да, всё отлично. За последние пару дней мы много говорили о том, как развивались песни, и его это зажигает не меньше, чем меня. Так что ощущение очень хорошее. Конечно, жаль, что показать это вам мы сможем только в следующем году, но хорошая новость в том, что новый студийный альбом все-таки будет, и, черт возьми, он точно получится убийственным».

Lord Ahriman также рассказал о своем видении будущего концертного шоу DARK FUNERAL, объяснив:

«Ну, это всегда было частью black metal-движения. Всегда существовала музыкальная, духовная и визуальная сторона. Визуальная часть этого стиля всегда была очень важной. И мне нравится быть креативным не только в музыке, но и в визуальной части. Когда я пишу музыку, я вижу всё как фильм. Когда я сочиняю песню, передо мной буквально проигрывается кино. Поэтому я хочу перенести как можно больше этого визуального ощущения и на сцену тоже.

Мы пришли из эпохи начала 90-х black metal, и это часть того, кто я есть. Но в то же время ты не хочешь просто бесконечно повторять самого себя. Нужно оставаться вдохновленным и искать новые способы это делать и это подавать. Думаю, для следующего концертного цикла мы планируем, возможно, самый большой шаг за все эти годы. У нас есть множество отличных идей. Просто нужно всё окончательно собрать воедино. Но мы придумали несколько реально классных решений — как сохранить старую школу, но при этом все-таки отправить все в будущее, только грамотно, а не просто ради самого факта, потому что я считаю, что многие группы делают это просто… Могут, а зачем? Для меня за процессом должна стоять глубокая мысль. Зачем мы это делаем? Потому что если причина есть, то и эффект будет сильнее, и с этим можно работать куда интереснее, когда ты креативен.

И я считаю, у нас есть реально очень крутые идеи. Такое уже делалось в определенных формах, но я не видел, чтобы кто-то делал это именно так, как, надеюсь, это удастся нам. Когда я представил это нашим букинг-агентствам, я сказал: "Это очень круто. Это что-то новое, и это совершенно другой уровень". Так что да, мне и в DARK FUNERAL нравится именно эта часть — не только музыка, но и визуальная, творческая сторона процесса. Но, конечно, всё это очень дорого. Мы же не какая-то супербогатая группа. Так что бюджет ограничивает нас в том, чтобы выложиться вообще на все сто. Но мы работаем над тем, чтобы реализовать как можно больше из наших безумных идей… Это, кстати, одна из особенностей, которая тоже делает всё это для нас интересным. Как я уже сказал, я не хочу просто повторяться и делать одно и то же, как делал последние 30 лет. Для меня, как и для остальных ребят, все должно оставаться интересным и вдохновляющим, чтобы продолжать этим заниматься».




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