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Sabaton

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Басист SABATON: «Мы учимся на ошибках и идем дальше»



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Басист и менеджер SABATON Pär Sundström в недавнем интервью рассказал о факторах, которые помогли шведской группе стать одной из самых коммерчески успешных европейских хэви-металл-команд последних лет:

«Думаю, успех SABATON — это сочетание очень многих вещей. Мы всегда были трудолюбивой группой, всегда были командой, которая делает все своими силами, и нас всегда подталкивало то, что нам говорили: "Это невозможно". Нас всегда вдохновляли люди, которые говорили: "Вы не сможете это сделать, это не выйдет". А мы с Joakim'ом Brodén'ом всегда отвечали: "Ну тогда давайте сделаем и докажем, что вы неправы".

Нам очень повезло, что мы встретились. Joakim — великолепный автор песен, фантастический вокалист и вообще отличный музыкант. А я мог заняться другой частью работы, которая для меня была более естественной. И вместе мы стали очень сильной командой, потому что прекрасно дополняем друг друга.

Думаю, успех SABATON нельзя объяснить чем-то одним. Это результат множества факторов. С 2012 года состав группы можно считать окончательно сложившимся — Thobbe Englund на гитаре, Chris Rörland на гитаре и Hannes Van Dahl на барабанах. Все они вложили в эту группу душу и сердце, и мы стали единым механизмом.

И я считаю, что успех SABATON — это еще и заслуга всей нашей команды, которая работает в офисе, всех людей, которые нас окружают. Это не что-то одно, что можно взять и назвать единственной причиной успеха. Это всё вместе. Но, пожалуй, главное в том, что мы всегда верили в то, что нужно делать все по-своему».

Развивая мысль о том, что SABATON никогда не позволяли внешнему влиянию определять, как он и его коллеги строят свой бизнес, Pär добавил:

«Да, у нас никогда не было менеджмента, который бы говорил нам, как именно нужно все делать — туда, сюда, вот так и вот этак. Мы всегда изобретали колесо заново: как мы гастролируем, как все организуем, как строим работу.

Например, в прошлом году у нас был, пожалуй, крупнейший тур по Европе — или что-то в этом духе — с более чем 200 людьми в команде. Все это было организовано мной и моим лучшим другом детства, который уже больше двадцати лет работает у нас production manager.

И никто никогда не рассказывал нам, как вообще собирать гастрольную машину из 200 человек, которая ездит по миру и превращается в небольшой город, возводящий все эти конструкции. Мы делали все без каких-либо внешних профессионалов, которые приходили бы и объясняли, как это нужно строить.

Мы делали все по-своему, и это всегда было частью того, кем мы являемся. Даже если мы совершаем ошибки — а мы их совершаем — это нормально. Мы абсолютно спокойно к этому относимся. Мы учимся на ошибках и идем дальше. Мы не позволяем негативу слишком сильно давить на нас. Ошибки случаются у всех, а потом мы просто двигаемся дальше».

Когда его спросили, насколько сложно «сохранять свежесть SABATON спустя более чем 25 лет» написания и записи музыки, Pär ответил:

«Да, я вообще не считаю, что свежесть — это самое важное. [Смеется.] Многие группы до нас доказали, что в хэви-металле это не обязательное условие для успеха. Так что быть “свежими” вовсе не обязательно, чтобы быть успешными в тяжелой музыке. И мы это понимаем.

Для нас это никогда не было главной целью. Мы просто делаем то, что делаем. И иногда у нас появляются идеи, которые, возможно, действительно можно назвать свежими или нестандартными. Например, мы запустили собственный фестиваль — сейчас он на паузе, но он существовал 13 лет. Наш собственный круиз шел 14 лет.

Мы не первыми сделали собственный журнал, но мы запустили его по-своему, и вот уже несколько лет он выходит как бесплатное издание. Мы ведем собственный mailorder так, как, я думаю, многие другие группы вообще не работают. Потому что мы особо не смотрим, что делают остальные. Мы просто думаем о том, что хотим сделать, и делаем это.

Наш history channel SABATON — это тоже была наша идея. Не думаю, что кто-то еще снял больше 130 документальных фильмов об истории, как это делаем мы, сотрудничая с музеями по всему миру и занимаясь всем этим. Огромное количество разных направлений, которые мы сами придумываем и реализуем».




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