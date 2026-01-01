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Entheos

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Вокалистка ENTHEOS дала совет молодым: «Оставайтесь верными своему видению»



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CHANEY CRABB в недавнем интервью рассказала, какой совет она могла бы дать начинающим метал-группам, которые пытаются пробиться в музыкальной индустрии:

«Единственный совет, который я действительно могу дать, — это не сдаваться. Оставайтесь верны своему видению.

Когда ты только начинаешь группу, особенно тяжело зарабатывать на этом деньги. Тяжело вообще делать из этого средство к существованию. И никто из нас не приходит в музыку ради денег. Но в какой-то момент все равно наступает момент, когда ты понимаешь: чтобы это могло стать чем-то, чем я смогу заниматься всю жизнь, тут должны быть хоть какие-то деньги. Должны.

Поэтому главное — не отступать, когда начинается вот этот этап. Нужно просто пройти через него. Нужно верить в свое видение, верить в себя и продолжать давить дальше, не обращая внимания на то, что тебе пытаются навязать другие. Потому что если бы я бросила музыку в тот момент, когда мне говорили, что у меня ничего не выйдет, или что мне нужна "нормальная работа", ну, вы понимаете, или все в таком духе, черт возьми, я бы ушла еще в 18 лет. Никто не видит такие вещи так, как ты сам.

Если у тебя есть мечта, очень редко кто-то считает ее чем-то реально осуществимым для твоей жизни. И самое важное — просто, б$$$ь, верить в себя и двигаться дальше, несмотря ни на что, потому что никто никогда не поверит в тебя так, как ты сам.

Вот и всё.

Как далеко ты бы ни продвинулся, ты обязан оставаться верным своему видению. Ты должен по-настоящему чувствовать силу того, что у тебя есть. И если хотя бы какая-то часть тебя не верит в себя, люди это увидят. Люди видят тебя насквозь.

Так что просто оставайся собой, верь в себя. Да, это может звучать как клише, но это, черт возьми, правда. Это всё — mind over matter.

Не знаю, видели ли вы шоу "Alone". Там люди уходят в дикую природу и пытаются выжить самостоятельно. Мой любимый сезон — тот, что проходит в аляскинской глуши, где участники пытаются выжить в одиночку. Это буквально survival of the fittest. Тот, кто продержится дольше всех, в конце получает деньги.

И ты в начале думаешь, что победят те, у кого больше всего навыков, кто знает, как охотиться и вообще умеет делать всё, чтобы выжить. Но в итоге выигрывают те, кто контролирует свой разум, кто не позволяет эмоциям, тоске по близким или другим внутренним переживаниям сломать себя.

Как только ты впускаешь всё это внутрь, тебе конец. Поэтому всё сводится к голове. Выживание — это всегда вопрос твоего мышления и того, как долго ты можешь держаться за свою цель. Всё решает разум. Mind over matter, всегда».




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