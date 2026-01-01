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Басист MASTODON: «Можно бесконечно гнаться за идеалом и ничего не выпустить»



TROY SANDERS в недавнем интервью поговорил о долгожданном новом альбоме группы — "Marrow Deep", который выйдет 28 августа на Loma Vista Recordings. Это будет первая полноформатная работа коллектива с гитаристом Nick'ом Johnston'ом, а также с заметным участием клавишника João Nogueira. Пластинка была спродюсирована самими MASTODON на их собственной студии West End Sound в Атланте вместе с Patrik Berger (Lana Del Rey, Charli XCX) и Kurt Ballou (HIGH ON FIRE, CONVERGE), а сведение выполнил Andrew Scheps (Adele, BLACK SABBATH, METALLICA). Говоря о создании "Marrow Deep", Troy сказал:



«Мы очень ждем выхода этой пластинки. С момента нашей предыдущей записи, "Hushed And Grim", прошло, наверное, около пяти лет. Сначала мы целый год работали над демо-материалом, а потом еще год по-настоящему занимались написанием песен и записью. Закончили мы все, кажется, месяцев восемь-девять назад, так что уже довольно долго держим этот альбом при себе. И теперь все мы очень, очень рады наконец отпустить его и дать ему выйти в мир. Так что все, кому это интересно, смогут его услышать.



Меня уже спрашивали раньше: "Есть ли в вашей карьере альбом, который ты бы хотел изменить, если бы была возможность?" И, конечно, всегда есть что-то вроде: "Вот здесь бас можно было бы сделать лучше" или "этот вступительный фрагмент можно было бы растянуть сильнее". Всегда что-то такое есть. Но в какой-то момент нужно отпустить контроль и понять, что пора положить кисти. Как будто ты смотришь на художника, который пишет маслом, и думаешь: когда уже ему сказать, что пора остановиться?



Да, ты можешь бесконечно продолжать. Это может быть просто перфекционизм, а может и что-то еще… Можно снова и снова пытаться найти лучший вокальный дубль, другой тембр баса или еще что-нибудь. Можно бесконечно гнаться за идеалом. Но в какой-то момент кисти все-таки нужно положить».



Рассказывая о процессе написания "Marrow Deep", Troy отметил:



«Наш гитарист Bill Kelliher возит с собой в туры сетап с Pro Tools и постоянно что-то пишет. И, кажется, особенно активно это началось примерно в 2024 году. Тогда мы отправились в североамериканский тур с LAMB OF GOD — "Ashes Of Leviathan". И именно во время того тура я помню, как мы по-настоящему начали уделять внимание новому материалу, потому что понимали: пора заканчивать ездить с "Hushed And Grim" и двигаться дальше.



А уже в первой половине 2025 года мы очень много времени провели за демо-записями. У нас было, кажется, 32 заготовки песен, и это было здорово, но слишком много. Мы начали думать: "Как бы все это сократить?" Потом стали делать демо в подвале у Bill'a — у него дома есть маленькая студия, и мы записали там огромное количество материала, что помогло еще сильнее сузить круг.



В итоге мы начали записывать сам альбом в сентябре 2025-го, так что с момента начала записи прошел уже почти год. Написание шло как бы рывками — в смысле, постоянно, на протяжении последних нескольких лет, потому что кто-то все время собирал риффы, лирические идеи и так далее. Но по-настоящему все начинает ускоряться в тот момент, когда уже понимаешь: "Нам нужно идти в студию и записывать"».



Вдохновленный тремя мойрами из греческой мифологии и хрупкими нитями, соединяющими жизнь, утрату и судьбу, "Marrow Deep" превращает переживания последних лет в одну из самых масштабных, смелых и эмоционально насыщенных работ за всю историю MASTODON. Troy сказал:



«Наш барабанщик Brann Dailor предложил на этом альбоме обратиться к мифологии и сделать темой трех мойр — если хотите, общей идеей всей пластинки. Возможно, это совпадение, что у нас есть три ключевых участника — я, Bill и Brann. Но в итоге это совершенно точно отражает все, что мы чувствуем, о чем думаем и что делаем — прошлое, настоящее и движение вперед.



Поэтому лично для меня в этом есть особый смысл. И то, как Brann собрал все эти части вместе, просто гениально.



А еще у нас есть клавишник João Nogueira, который уже пять лет ездит с нами в туры. Он буквально повсюду на новом альбоме и внес огромный вклад в его создание. Наш новый гитарист Nick Johnston тоже уже полтора года гастролирует с нами по миру. Он привнес в запись много идей — риффы, соло, целые песни.



И в итоге мне все это показалось по-настоящему триумфальным: пять человек в студии, с совершенно обновленной энергией и целью, и все пятеро полностью включены в процесс — готовы предложить идею, подкорректировать партию, записать какой-то фрагмент или что-то изменить, просто стать частью общего дела.



Для меня это, безусловно, иной альбом в нашей карьере, потому что мы всю жизнь были квартетом, а теперь стали квинтетом с новым гитаристом. И именно эта энергия во время записи, пожалуй, стала для меня самым ярким моментом всей пластинки. Это не какая-то конкретная вещь на альбоме, а сама атмосфера его создания — после всех взлетов, падений и неизвестности.



Пока все происходило, я этого не ощущал, но спустя время пришло понимание: да, мы действительно все пятеро находились в студии эти пять недель, были на одной волне и полностью понимали друг друга. Это было очень особенное состояние. Мне понадобилось немного времени, чтобы это осознать».



Отвечая на замечание о том, что приятно видеть, как MASTODON вовлекают новых участников — Johnston и Nogueira — в создание "Marrow Deep", Troy сказал:



«Если у кого-то есть хорошая идея и он действительно ею горит, то давайте ее исследовать. Потому что энергия и увлеченность — это как раз то, благодаря чему рождается что-то по-настоящему хорошее.



Некоторые группы находят удачную формулу и потом просто воспроизводят ее снова и снова, и это тоже здорово. Но мы втроем не хотели делать так, будто это просто новый альбом, который собрали только я, Bill и Brann. К счастью, так не вышло — и это хорошо, потому что нам нужны были дополнительные слои, новые текстуры, больше звука и больше участия.



Именно поэтому на альбоме много пианино, клавиш, органа — и все это выводит запись на новый уровень. Приглашенные вокалисты и перкуссионисты тоже добавили свои краски. Конечно, игра Nick'a очень по-MASTODON-овски узнаваема, но при этом она иная, и это ощущается как следующий важный шаг в эволюции нашей группы.



Это было очень интересно — наблюдать, как все это постепенно складывается, и как для участника группы, и как для ее поклонника. Честно говоря, это было действительно захватывающе».







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