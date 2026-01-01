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*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
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Anthrax

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Как песня ACCEPT вдохновила CHARLIE BENANTE



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CHARLIE BENANTE в недавнем интервью поговорил о том, как STORMTROOPERS OF DEATH (S.O.D.) установил стандарты бласт-битов:

«Бласт-бит существовал и раньше, но просто его так не называли. В 1985 году я и Scott Ian создали сайд-проект STORMTROOPERS OF DEATH, и на пластинке у нас была песня "Milk". Наш басист Danny Lilker сказал: "Попробуй сыграть вот этот [быстрый] ритм". И я такой: "Ладно, звучит весело". Потому что песня этого требовала.

И в какой-то момент люди начали спрашивать: "Что ты вообще там делаешь?" А я отвечал: "Ну, я просто..." Это был такой one-foot blast на протяжении всей песни. А спустя несколько лет — не пару лет, а именно годы спустя — в black metal, особенно у барабанщиков из Норвегии и Швеции, этот тип ритма подхватили. Так все и пошло. Это стало чем-то отдельным, и теперь это называют бласт-битом. Думаю, впервые на записи это появилось именно на том первом альбоме S.O.D.»

Говоря о том, что вдохновило его впервые играть на двух бас-бочках, Benante сказал:

«Игра на двойной бочке была тем, что я по-настоящему любил. Были группы, которые сегодня знают все, конечно же: MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST. А еще была немецкая группа ACCEPT, и именно слушая их, я научился играть double kick. JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, а потом у ACCEPT в 1983 году появилась песня "Fast As A Shark" — на тот момент это был самый быстрый double kick, который я слышал, и я был в полном восторге. Я тогда просто решил: "Я должен научиться так играть".

Поэтому я купил еще одну бочку и сам всему научился. Это была музыка, которая заставляла меня играть именно так.

А потом, когда я уже попал в ANTHRAX, примерно в 1983 году, ребята пришли ко мне домой на прослушивание, и я сразу сказал: "Только не заставляйте меня играть 'Fast As A Shark'". А Scott и тогдашний басист Danny переглянулись и спросили: "А ты можешь?" Я ответил: "Да, давайте сыграем". И мы сыграли.

Вот и всё. Этого оказалось достаточно. Спасибо, ACCEPT. [Смеется.]»




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