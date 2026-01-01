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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
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Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
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Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
Видео с выступления SCORPIONS
25
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
все новости группы
Hole
США
Grunge Rock
-
30 июл 2026
:
Переиздания HOLE выйдут осенью
20 июл 2026
:
Переиздание HOLE выйдет осенью
31 окт 2025
:
Бывшая басистка HOLE и SMASHING PUMPKINS выпускает книгу
9 июн 2021
:
Никакого реюниона HOLE!
9 окт 2019
:
HOLE собрались для репетиции
12 сен 2017
:
Барабанщица HOLE выпускает биографию
15 сен 2014
:
MELISSA AUF DER MAUR о встрече HOLE
29 июл 2014
:
COURTNEY LOVE неинтересен реюнион HOLE
4 апр 2014
:
COURTNEY LOVE собирает классический состав HOLE
сегодня
Переиздания HOLE выйдут осенью
18 сентября Ume на виниле (разные варианты), CD и в цифровом варианте выпустит переиздания трех альбомов HOLE — "Pretty On The Inside", "Live Through This" и "Celebrity Skin" .
"Pretty On The Inside"
LP01 - Side A
1. Teenage Whore
2. Babydoll
3. Garbadge Man
4. Sassy
5. Good Sister / Bad Sister
LP01 - Side B
1. Mrs. Jones
2. Berry
3. Loaded
4. Starbelly
5. Pretty On The Inside
6. Clouds
12" Bonus Single - Side A
1. Teenage Whore
2. Burn Black
12" Bonus Single - Side B
1. Drown Soda
"Live Through This"
Side A
1. Violet
2. Miss World
3. Plump
4. Asking For It
5. Jennifer's Body
6. Doll Parts
Side B
1. Credit In The Straight World
2. Softer, Softest
3. She Walks On Me
4. I Think That I Would Die
5. Gutless
6. Rock Star
"Celebrity Skin"
Side A
1. Celebrity Skin
2. Boys On The Radio
3. Hit So Hard
4. Malibu
5. Reasons To Be Beautiful
6. Dying
Side B
1. Awful
2. Use Once & Destroy
3. Northern Star
4. Heaven Tonight
5. Playing Your Song
6. Petals
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