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Hole

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|||| сегодня

Переиздания HOLE выйдут осенью



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18 сентября Ume на виниле (разные варианты), CD и в цифровом варианте выпустит переиздания трех альбомов HOLE — "Pretty On The Inside", "Live Through This" и "Celebrity Skin" .

"Pretty On The Inside"

LP01 - Side A

1. Teenage Whore
2. Babydoll
3. Garbadge Man
4. Sassy
5. Good Sister / Bad Sister

LP01 - Side B

1. Mrs. Jones
2. Berry
3. Loaded
4. Starbelly
5. Pretty On The Inside
6. Clouds

12" Bonus Single - Side A

1. Teenage Whore
2. Burn Black

12" Bonus Single - Side B

1. Drown Soda

"Live Through This"

Side A

1. Violet
2. Miss World
3. Plump
4. Asking For It
5. Jennifer's Body
6. Doll Parts

Side B

1. Credit In The Straight World
2. Softer, Softest
3. She Walks On Me
4. I Think That I Would Die
5. Gutless
6. Rock Star

"Celebrity Skin"

Side A

1. Celebrity Skin
2. Boys On The Radio
3. Hit So Hard
4. Malibu
5. Reasons To Be Beautiful
6. Dying

Side B

1. Awful
2. Use Once & Destroy
3. Northern Star
4. Heaven Tonight
5. Playing Your Song
6. Petals




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