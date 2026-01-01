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Переиздания HOLE выйдут осенью



18 сентября Ume на виниле (разные варианты), CD и в цифровом варианте выпустит переиздания трех альбомов HOLE — "Pretty On The Inside", "Live Through This" и "Celebrity Skin" .



"Pretty On The Inside"



LP01 - Side A



1. Teenage Whore

2. Babydoll

3. Garbadge Man

4. Sassy

5. Good Sister / Bad Sister



LP01 - Side B



1. Mrs. Jones

2. Berry

3. Loaded

4. Starbelly

5. Pretty On The Inside

6. Clouds



12" Bonus Single - Side A



1. Teenage Whore

2. Burn Black



12" Bonus Single - Side B



1. Drown Soda



"Live Through This"



Side A



1. Violet

2. Miss World

3. Plump

4. Asking For It

5. Jennifer's Body

6. Doll Parts



Side B



1. Credit In The Straight World

2. Softer, Softest

3. She Walks On Me

4. I Think That I Would Die

5. Gutless

6. Rock Star



"Celebrity Skin"



Side A



1. Celebrity Skin

2. Boys On The Radio

3. Hit So Hard

4. Malibu

5. Reasons To Be Beautiful

6. Dying



Side B



1. Awful

2. Use Once & Destroy

3. Northern Star

4. Heaven Tonight

5. Playing Your Song

6. Petals







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