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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
57
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
34
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
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с
по
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
57
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
42
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
34
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
29
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
все новости группы
Paradise Lost
Великобритания
Electro Rock
Gothic Rock
Gothic Metal
Death Metal
Doom Metal
http://www.paradiselost.co.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/paradiselostuk
Facebook:
https://www.facebook.com/paradiselostofficial
26 июл 2026
:
Профессиональное видео с выступления PARADISE LOST
13 июл 2026
:
3 альбома для необитаемого острова от гитариста PARADISE LOST
1 июл 2026
:
В чем секрет долголетия PARADISE LOST?
5 май 2026
:
Вокалист PARADISE LOST: «Я не тусуюсь, шоу — главное!»
2 апр 2026
:
Профессиональное видео полного выступления PARADISE LOST
29 мар 2026
:
PARADISE LOST отметят юбилей Gothic
24 фев 2026
:
Гитарист PARADISE LOST о проблемах со здоровьем
12 дек 2025
:
Новое видео PARADISE LOST
4 ноя 2025
:
Вокалист PARADISE LOST: «Мы сами самые злобные критики»
6 окт 2025
:
Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рвоте»
26 сен 2025
:
Вокалист PARADISE LOST о самой сложной части нового альбома
19 сен 2025
:
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
15 авг 2025
:
Новое видео PARADISE LOST
11 июл 2025
:
Новое видео PARADISE LOST
26 июн 2025
:
Видео с выступления PARADISE LOST
23 июн 2025
:
Переиздание дебютного альбома PARADISE LOST выйдет летом
22 июн 2025
:
Вокалист PARADISE LOST: «Нам очень-очень повезло»
6 июн 2025
:
Новое видео PARADISE LOST
1 июн 2025
:
PARADISE LOST нашли барабанщика
30 май 2025
:
PARADISE LOST расстались с ударником
13 май 2025
:
PARADISE LOST планируют сингл уже в мае
30 апр 2025
:
PARADISE LOST записались, но не свелись
6 мар 2025
:
Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью
1 июн 2024
:
Винил от PARADISE LOST
3 мар 2024
:
Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года
17 ноя 2023
:
Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году
3 ноя 2023
:
"Новый" трек PARADISE LOST
6 окт 2023
:
Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой
29 авг 2023
:
Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»
21 авг 2023
:
PARADISE LOST завершили перезапись Icon
8 авг 2023
:
PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом
23 май 2023
:
PARADISE LOST перезапишут "Icon"
24 мар 2023
:
PARADISE LOST нашли барабанщика
8 сен 2022
:
PARADISE LOST поменяли барабанщика
19 июл 2022
:
Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью
19 апр 2022
:
ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле
27 янв 2022
:
Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной
26 янв 2022
:
Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE
22 янв 2022
:
Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»
17 янв 2022
:
Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST
3 сен 2021
:
Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью
19 июл 2021
:
Концертное видео PARADISE LOST
22 июн 2021
:
Концертное видео PARADISE LOST
15 май 2021
:
PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом
22 янв 2021
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
29 ноя 2020
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
14 ноя 2020
:
Соус от PARADISE LOST
20 окт 2020
:
Стрим от PARADISE LOST
23 сен 2020
:
В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал
30 май 2020
:
Успехи PARADISE LOST в чартах
15 май 2020
:
Новое видео PARADISE LOST
11 май 2020
:
Рассказ об издании альбома PARADISE LOST
7 май 2020
:
Трейлер к новому альбому PARADISE LOST
1 май 2020
:
Трейлер к новому альбому PARADISE LOST
24 апр 2020
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
23 апр 2020
:
Трейлер к новому альбому PARADISE LOST
17 апр 2020
:
Трейлер к новому альбому PARADISE LOST
20 мар 2020
:
Новое видео PARADISE LOST
14 мар 2020
:
Новый альбом PARADISE LOST выйдет весной
22 окт 2019
:
Биография PARADISE LOST выйдет осенью
17 окт 2019
:
PARADISE LOST начнут запись осенью
27 авг 2019
:
Гитарист PARADISE LOST: «Да, мы работаем над новым материалом»
1 июл 2018
:
Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"
30 май 2018
:
Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"
23 май 2018
:
PARADISE LOST в июне выпустят новую версию "Believe In Nothing"
28 фев 2018
:
Трейлер нового релиза PARADISE LOST
17 фев 2018
:
Видео с текстом PARADISE LOST
23 янв 2018
:
Переиздание PARADISE LOST выйдет весной
20 сен 2017
:
Успехи в чартах PARADISE LOST
1 сен 2017
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
1 сен 2017
:
Винилы PARADISE LOST выйдут осенью
29 авг 2017
:
Рассказ о лимитированной версии нового альбома PARADISE LOST
24 авг 2017
:
Трейлер нового альбома PARADISE LOST
15 авг 2017
:
Трейлер нового альбома PARADISE LOST
5 авг 2017
:
Новое видео PARADISE LOST
27 июл 2017
:
Трейлер нового альбома PARADISE LOST
19 июл 2017
:
Трейлер нового альбома PARADISE LOST
14 июл 2017
:
Трейлер нового альбома PARADISE LOST
8 июл 2017
:
Все, что вы хотели знать о новом альбоме PARADISE LOST
7 июл 2017
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
28 июн 2017
:
Фрагмент новой песни PARADISE LOST
6 июн 2017
:
Обложка нового альбома PARADISE LOST
21 апр 2017
:
Новый альбом PARADISE LOST увидит свет летом
29 мар 2017
:
PARADISE LOST приступили к записи
25 авг 2016
:
PARADISE LOST хотят сделать ремастеринг "Host"
15 июн 2016
:
Из PARADISE LOST ушел барабанщик
14 июн 2016
:
PARADISE LOST на NUCLEAR BLAST
3 май 2016
:
"Shades Of God" PARADISE LOST выйдет на виниле
4 фев 2016
:
Новое видео PARADISE LOST
21 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD PARADISE LOST
7 окт 2015
:
Трейлер нового DVD PARADISE LOST
2 окт 2015
:
Концертный релиз PARADISE LOST выйдет в ноябре
7 июл 2015
:
Гитарист PARADISE LOST: "Лучше пусть люди скачают бесплатно, чем через Spotify"
2 июн 2015
:
PARADISE LOST отыграют концерты с временным барабанщиком
5 май 2015
:
Новое видео PARADISE LOST
20 апр 2015
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
21 мар 2015
:
Обложка нового альбома PARADISE LOST
26 янв 2015
:
Новый альбом PARADISE LOST выйдет в июне и будет дет-металлическим
30 дек 2014
:
Название нового альбома PARADISE LOST?
10 ноя 2014
:
PARADISE LOST хотят вспомнить молодость
3 ноя 2014
:
Гитарист PARADISE LOST GREG MACKINTOSH: "В музыкальной индустрии не осталось денег"
1 окт 2014
:
Гитарист PARADISE LOST: «Новый альбом многих удивит»
28 сен 2014
:
PARADISE LOST выступили с оркестром
11 июл 2014
:
PARADISE LOST продолжают работу над новым материалом
3 ноя 2013
:
PARADISE LOST запишут концерт в Лондоне
29 окт 2013
:
PARADISE LOST отправятся в студию в июне
17 окт 2013
:
Видео с текстом от PARADISE LOST
13 окт 2013
:
Новая песня PARADISE LOST
3 окт 2013
:
Новая песня PARADISE LOST
28 сен 2013
:
Лимитированный винил PARADISE LOST
12 сен 2013
:
PARADISE LOST скоро в России: прямой эфир на Rock FM и видео-приветствие
9 сен 2013
:
Юбилейный тур PARADISE LOST
16 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового релиза PARADISE LOST
19 июн 2013
:
PARADISE LOST и GUS G. исполнили кавер-версию BLACK SABBATH
19 июн 2013
:
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к PARADISE LOST
13 июн 2013
:
PARADISE LOST приедут в Россию в сентябре
21 май 2013
:
PARADISE LOST планируют тур в честь юбилея
22 сен 2012
:
В пабе с PARADISE LOST
19 сен 2012
:
Новое видео PARADISE LOST
13 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления PARADISE LOST
10 июн 2012
:
Сборник от PARADISE LOST
9 июн 2012
:
ADRIAN ERLANDSSON пропустит концерты PARADISE LOST
24 апр 2012
:
Новый альбом PARADISE LOST доступен для прослушивания
20 апр 2012
:
Новый сингл PARADISE LOST
16 апр 2012
:
Трейлер нового альбома PARADISE LOST
15 апр 2012
:
Варианты изданий нового альбома PARADISE LOST
11 апр 2012
:
PARADISE LOST выпустит гибкий диск с журналом DECIBEL
7 апр 2012
:
Семплы нового альбома PARADISE LOST
21 мар 2012
:
Новое видео PARADISE LOST
14 фев 2012
:
Новая песня PARADISE LOST
10 фев 2012
:
Фронтмен PARADISE LOST объясняет название нового альбома
1 фев 2012
:
Обложка нового альбома PARADISE LOST
29 ноя 2011
:
Название нового альбома PARADISE LOST
17 ноя 2011
:
PARADISE LOST начали запись альбома
8 ноя 2011
:
Фрагмент нового DVD PARADISE LOST
27 окт 2011
:
Трейлер нового DVD PARADISE LOST
15 сен 2011
:
PARADISE LOST исполнят "Best Of" на Wacken 2012
31 авг 2011
:
Трейлер нового DVD PARADISE LOST
2 авг 2011
:
PARADISE LOST выпустят DVD “Draconian Times MMXI” в ноябре
30 апр 2011
:
Бывший ударник PARADISE LOST Jeff Singer присоединится к группе на двух концертах
5 апр 2011
:
Видео с выступления PARADISE LOST
21 мар 2011
:
PARADISE LOST начали тур 'Draconian Times'
16 мар 2011
:
PARADISE LOST снимут концерт в Лондоне
19 фев 2011
:
Видео с выступления PARADISE LOST
16 ноя 2010
:
PARADISE LOST целиком исполнят "Draconian Times" на семи шоу
20 июн 2010
:
Альбом PARADISE LOST выйдет на бордовом виниле
17 ноя 2009
:
Новое видео PARADISE LOST
16 ноя 2009
:
PARADISE LOST отменили концерты
9 ноя 2009
:
Гитарист PARADISE LOST пропустит тур
18 сен 2009
:
Варианты изданий PARADISE LOST
18 сен 2009
:
Новый альбом PARADISE LOST доступен для прослушивания
8 сен 2009
:
Новое видео PARADISE LOST
31 авг 2009
:
Еще один трек от PARADISE LOST
30 июл 2009
:
Трек-лист нового альбома PARADISE LOST
28 июл 2009
:
Обложка и заглавный трек нового альбома PARADISE LOST
27 июл 2009
:
Временная замена барабанщика PARADISE LOST
16 июл 2009
:
PARADISE LOST: новая песня доступна для скачивания
8 май 2009
:
PARADISE LOST выпустят диск с ранними демо-записями
17 мар 2009
:
PARADISE LOST взяли ударника из CRADLE OF FILTH
13 мар 2009
:
PARADISE LOST планируют выпустить книгу
7 мар 2009
:
В студии с PARADISE LOST
11 фев 2009
:
PARADISE LOST начинают запись нового альбома
30 дек 2008
:
Фронтмен PARADISE LOST рассказал о новом альбоме
19 авг 2008
:
Из PARADISE LOST ушел барабанщик, южноамериканский тур отменен
13 апр 2008
:
PARADISE LOST выпустят DVD в мае
8 ноя 2007
:
PARADISE LOST снимают новое видео
23 окт 2007
:
Концерт PARADISE LOST в Краснодаре отменен
22 окт 2007
:
PARADISE LOST: доступно видео с европейского турне
17 сен 2007
:
PARADISE LOST: видео "Praise Lamented Shade" в сети
5 апр 2007
:
PARADISE LOST: Опубликована обложка 'In Requiem'
29 мар 2007
:
PARADISE LOST: Новый сингл в сети
16 мар 2007
:
PARADISE LOST в апреле выпустят сингл 'The Enemy'
12 мар 2007
:
Ударник PARADISE LOST сообщил подробности о новом альбоме
6 фев 2007
:
PARADISE LOST заканчивают запись нового диска
16 янв 2007
:
PARADISE LOST готовят концертный DVD
24 окт 2006
:
PARADISE LOST готовятся записывать новый альбом
25 авг 2006
:
PARADISE LOST подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS
13 сен 2005
:
Бывший ударник PARADISE LOST присоединяется к TEN
13 сен 2002
:
Новый альбом PARADISE LOST
6 сен 2002
:
Новый альбом Paradise Lost выйдет в октябре
сегодня
Профессиональное видео с выступления PARADISE LOST
Профессиональное видео с выступления PARADISE LOST, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2026, доступно для просмотра
http://www.paradiselost.co.uk
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Сообщений нет