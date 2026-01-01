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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
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Savatage

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Для одного из основателей SAVATAGE открыли сбор средств из-за борьбы с деменцией



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На платформе GoFundMe открыт сбор средств в поддержку одного из основателей SAVATAGE, басиста Keith Collins, который борется с деменцией.

Деменция — это синдром, сопровождающийся постепенным снижением когнитивных функций, включая память, мышление и способность рассуждать, а также нарушением повседневного поведения. По мере прогрессирования заболевания человеку становится все труднее справляться с обычными жизненными задачами, а на поздних стадиях он полностью зависит от помощи окружающих.

Сбор организовал бывший коллега Keith по группе KRUNCH, Glenn Dillman. В обращении на странице кампании он написал:

«Keith Collins на протяжении десятилетий был одной из ключевых фигур музыкальной сцены района Тампа-Бэй. Будучи первым басистом SAVATAGE, основателем Keith Collins KRUNCH и соведущим радиошоу "The Pit" на 98Rock, он помог сформировать развитие тяжелой музыки как на местном уровне, так и далеко за его пределами. Он также издавал музыкальный журнал The Spike и основал премию Tampa Bay Metal Awards, неизменно поддерживая музыкантов и помогая им развиваться. Его преданность музыке и энтузиазм оказали огромное влияние на множество людей, в том числе и на меня, как на одного из его бывших коллег по группе.

Сейчас Keith переживает очень непростой период. Он страдает деменцией и, из-за обстоятельств, связанных с ранним этапом своей жизни, не может претендовать на получение пособий по системе социального обеспечения, которые могли бы помочь ему справиться с ухудшающимся состоянием. Не имея постоянного дохода, Keith нуждается в помощи для покрытия повседневных расходов и, что особенно важно, в юридической поддержке, чтобы официально подтвердить свою личность и наконец получить положенные ему выплаты. Это крайне важно для его благополучия и душевного спокойствия.

Любая помощь станет для Keith'a настоящей поддержкой в этот тяжелый период. Ваше участие позволит не только покрыть его текущие потребности, но и поможет обеспечить ему более стабильное будущее. Спасибо всем, кто поддержит человека, который так много сделал для музыкального сообщества и для окружающих его людей».

Keith Collins выступал в составе SAVATAGE с 1981 по 1985 год. Он играл еще в период, когда коллектив носил название AVATAR, а также принял участие в записи первых трех релизов группы — «Sirens», «The Dungeons Are Calling» и «Power Of The Night».




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