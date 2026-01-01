сегодня



FAITH NO MORE разогреют SYSTEM OF A DOWN



FAITH NO MORE выступят на разогреве у SYSTEM OF A DOWN в Австралии и Новой Зеландии в начале следующего года:



January 22 - Accor Stadium, Sydney, NSW

January 27 - Marvel Stadium, Melbourne, VIC

February 1 - Suncorp Stadium, Brisbane, QLD

February 7 - Hnry Stadium, Wellington, NZ







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