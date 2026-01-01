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System of a Down

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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Для нас каждый концерт особенный»



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JOHN DOLMAYAN в новом интервью рассказал о масштабном европейском стадионном туре SYSTEM OF A DOWN летом 2026 года, в рамках которого группа дала два концерта в Польше — 18 и 19 июля на стадионе PGE Narodowy в Варшаве.

«Каждый наш концерт по-своему особенный, потому что мы выступаем очень редко. И это осознанный выбор. Нам нравится проводить большую часть времени дома. Но когда мы всё-таки отправляемся в тур, особенно заметно, насколько выросли площадки, на которых мы играем. На предыдущем концерте в Польше было, наверное, тысяч 15–20 зрителей, а теперь... Сколько вмещает этот стадион? Около 50 тысяч? И мы играем здесь два вечера подряд.

Польские фанаты просто потрясающие. И ещё я заметил одну интересную деталь в этом туре: очень многие путешествуют ради наших концертов. Я видел поляков на других выступлениях, а теперь люди из разных стран приезжают на шоу в Польше. Раньше такого количества концертного туризма я не замечал, а сейчас это стало обычным делом. И мы готовы выходить на сцену».

Вспоминая свои первые годы как музыканта, он сказал:

«Научиться играть на барабанах потребовало огромных усилий. Но не меньше труда ушло на то, чтобы впитать как можно больше разных музыкальных влияний. Нужно было приучить своё тело к физике игры — развить мышечную память, освоить все основы техники. Но главное заключалось в том, чтобы слушать максимально разнообразную музыку и черпать вдохновение отовсюду. Благодаря этому у меня появился целый набор разных "специй", которыми можно было пользоваться, создавая партии для наших песен.

Я вдохновлялся всем подряд — этнической музыкой, босса-новой, классическим роком, джазом. И мне невероятно повезло оказаться в группе, где такой подход не просто приветствовался — он был необходим самой музыке».

На вопрос, как часто он сейчас занимается, John ответил:

«Никак. Сейчас моё творческое внимание сосредоточено совсем на другом. Мы ведь не записываем новые альбомы. Эти песни я и так отлично знаю. Поэтому свою творческую энергию я направил на писательство. Именно этим я занимаюсь каждый день и стараюсь становиться лучше.

Если однажды мы всё же решим записать новый альбом, тогда мне придётся снова переключиться на барабаны и полностью погрузиться в этот мир. Это немного разные вещи. И то, и другое — искусство, и то, и другое позволяет выражать себя, но совершенно по-разному».




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