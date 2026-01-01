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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 35
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Bruce Dickinson

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BRUCE DICKINSON записался с сыном



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BRUCE DICKINSON в недавнем интервью сообщил, что в записи нового альбома принимал участие его сын Austin:

«Мне очень повезло, что мои дети, в частности мой старший сын Austin, — писатель. Так что в наших разговорах он делится со мной своими идеями, а я — с ним. К тому же он ещё и музыкант, и отличный певец. У него вышло три альбома. Он играл в группе под названием RISE TO REMAIN. Они выпустили пару альбомов. А потом он [пел в] группе под названием — на самом деле это была его группа — AS LIONS, и у них был небольшой хит и всё такое. Но зарабатывать на жизнь [играя в начинающей группе] очень сложно. Он гастролировал по Штатам и всё такое, у него был радиохит, но... Поэтому он занялся написанием сценариев, к чему у него очень, очень большой талант. Но, конечно, и это не гарантия успеха. Просто нужно упорно трудиться. Но он написал для меня песню для моего нового альбома. И когда мы её записывали, он заглянул в студию и был просто в восторге. Она в итоге станет одной из ключевых на альбоме. И я с удовольствием поработал бы с ним снова. Я к тому, что он — я бы назвал его чистым творцом. Вся его жизнь — это творчество. И это нужно куда-то выплескивать».




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