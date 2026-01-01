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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Metal Church

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Видео с выступления METAL CHURCH



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Видео с выступления METAL CHURCH, которое состоялось 25 июля в Reverb, Reading, Pennsylvania, доступно для просмотра:

* Ton Of Bricks
* Start The Fire
* Fake Healer
* Gods Of Wrath
* F.A.F.O.
* Badlands
* Date With Poverty
* Watch The Children Pray
* Dead To Rights
* The Human Factor

Encores:

* Beyond The Black
* Metal Church




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