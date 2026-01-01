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Видео с выступления METAL CHURCH



Видео с выступления METAL CHURCH, которое состоялось 25 июля в Reverb, Reading, Pennsylvania, доступно для просмотра:



* Ton Of Bricks

* Start The Fire

* Fake Healer

* Gods Of Wrath

* F.A.F.O.

* Badlands

* Date With Poverty

* Watch The Children Pray

* Dead To Rights

* The Human Factor



Encores:



* Beyond The Black

* Metal Church







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