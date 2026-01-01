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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Judas Priest

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27 июл 2026 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

23 июл 2026 : 		 Выходит юбилейная версия альбома JUDAS PRIEST

26 май 2026 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает более традиционный альбом

10 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне неинтересно оставаться в группе, если никого из классического состава не будет»

6 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый материал звучит хорошо!»

27 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»

23 апр 2026 : 		 Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом

21 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Группы и без оригинальных членов могут!»

10 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура

6 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»

2 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Возвращаться домой из тура к дочке — счастье!»

30 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"

27 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026
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JUDAS PRIEST открыли европейский тур



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JUDAS PRIEST выступлением 25 июля на BOBfest'e открыли европейское турне "Faithkeepers":

01. You've Got Another Thing Comin'
02. Metal Gods
03. Breaking The Law
04. The Ripper (first performance since March 21, 2019)
05. The Sentinel
06. Desert Plains
07. Lightning Strike
08. Turbo Lover
09. Steeler
10. Delivering The Goods (first performance since March 21, 2019)
11. Panic Attack
12. Victim Of Changes
13. Halls Of Valhalla
14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye
16. Hell Bent For Leather
17. Living After Midnight




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