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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 40
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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*

Sabaton

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Концертное видео SABATON



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To Hell And Back (Live from Rock am Ring 2026), новое концертное видео SABATON, доступно для просмотра.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 июл 2026
i
industrialist
Вот про что надо было снимать серию сауспарка, где говорится про тучи пафоса... вживую он кажись не тянет
просмотров: 92

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