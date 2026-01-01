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*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 41
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Electric Callboy

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28 июл 2026 : 		 Новое видео ELECTIC CALLBOY

11 июл 2026 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

20 июн 2026 : 		 Кавер-версия ELECTRIC CALLBOY от Melodicka Bros

5 июн 2026 : 		 DEXTER HOLLAND в кавер-версии THE OFFSPRING от ELECTRIC CALLBOY

4 май 2026 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

16 апр 2026 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

13 янв 2026 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

21 дек 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

15 дек 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

9 дек 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

24 ноя 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

17 ноя 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

31 окт 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

24 авг 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

27 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили классику SUM 41

23 май 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

6 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY расстались с ударником

25 мар 2025 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от ELECTRIC CALLBOY

3 фев 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили новую песню

24 янв 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

5 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"
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Новое видео ELECTIC CALLBOY



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THE WAY YOU ARE, новое видео ELECTIC CALLBOY, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома ’TANZNEID', релиз которого намечен на седьмое августа.




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