сегодня



Альбом DANZIG будет переиздан



Cleopatra Records 21 августа выпустит переиздание альбома DANZIG "Deth Red Sabaoth" в следующих вариантах:



CD



* Black Vinyl Box Set

* Black Vinyl

* Cassette

* Black/Red Haze Vinyl Box Set

* Black/Red Haze Vinyl

* Blood Splatter Horror Swirl Vinyl



Трек-лист:



Side A



01. Hammer Of The Gods

02. The Revengeful

03. Rebel Spirits

04. Black Candy

05. On A Wicked Night

06. Deth Red Moon



Side B



01. Ju Ju Bone

02. Night Star Hel

03. Pyre Of Souls (Incanticle)

04. Pyre Of Souls (Seasons Of Pain)

05. Left Hand Rise Above



Сообщается, что на текущий момент цена на CD доходит до 50 долларов, до 150 на цветной винил и до 250 долларов за бокс.







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