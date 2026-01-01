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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 23
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Danzig

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Альбом DANZIG будет переиздан



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Cleopatra Records 21 августа выпустит переиздание альбома DANZIG "Deth Red Sabaoth" в следующих вариантах:

CD

* Black Vinyl Box Set
* Black Vinyl
* Cassette
* Black/Red Haze Vinyl Box Set
* Black/Red Haze Vinyl
* Blood Splatter Horror Swirl Vinyl

Трек-лист:

Side A

01. Hammer Of The Gods
02. The Revengeful
03. Rebel Spirits
04. Black Candy
05. On A Wicked Night
06. Deth Red Moon

Side B

01. Ju Ju Bone
02. Night Star Hel
03. Pyre Of Souls (Incanticle)
04. Pyre Of Souls (Seasons Of Pain)
05. Left Hand Rise Above

Сообщается, что на текущий момент цена на CD доходит до 50 долларов, до 150 на цветной винил и до 250 долларов за бокс.




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