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Chris Holmes

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CHRIS HOLMES проходит лечение от рака простаты



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Бывшему гитаристу W.A.S.P. Chris Holmes диагностировали рак простаты. 68-летний музыкант, который в 2022 году успешно победил рак горла и шеи, начал курс лучевой терапии во Франции, где живет вместе со своей супругой с 2014 года. Рак простаты является самым распространенным онкологическим заболеванием у мужчин после рака кожи.

Жена и менеджер музыканта, Catherine Savean Holmes, запустила кампанию на GoFundMe, чтобы помочь покрыть растущие медицинские расходы, пока Chris не может гастролировать. Супруги рассчитывают собрать 50 000 евро (примерно 57 000 долларов США), которые пойдут на оплату лекарств, медицинских обследований и транспортных расходов, необходимых для безопасного завершения лечения.

В обращении, опубликованном на странице GoFundMe, говорится:

«Поддержите Chris'a Holmes'a во время лечения от рака. Мы никогда не думали, что нам снова придется писать подобное. В 2022 году, сразу после двух лет пандемийных локдаунов, Chris столкнулся с раком горла. Тогда кампания GoFundMe помогла нам пережить практически невозможный период. Мы были бесконечно благодарны и надеялись, что больше никогда не придется обращаться за помощью.

Но сегодня жизнь снова поставила нас перед тяжелым испытанием, и мы хотим честно рассказать о том, что происходит.

Chris проходит курс лучевой терапии во Франции после того, как у него обнаружили рак простаты. Это жизненно необходимое лечение, которое нельзя прерывать.

Из-за административной ошибки, связанной с регистрацией нашего брака, система медицинского страхования перевела Chris'a в категорию пациентов, которым оказывается только экстренная медицинская помощь. Из-за этого ему пришлось ждать три месяца, прежде чем он вообще смог начать лечение, и сейчас страховка покрывает только курс лучевой терапии, проводимый в июле.

Все остальные расходы ложатся на нас:

гормональная терапия (как стандартная, так и препараты нового поколения);
компьютерная томография и ПЭТ-сканирование;
биопсия и анализы крови;
ежедневные поездки в больницу и обратно.

На данный момент это уже привело к медицинским долгам в размере 20 000 евро, и с каждым месяцем лечения эта сумма продолжает расти.

Chris должен оставаться во Франции, чтобы проходить лучевую терапию. Если он покинет страну, существует риск утраты статуса экстренного медицинского страхования. Поэтому он не может путешествовать и, соответственно, не может работать.

Chris посвятил всю свою жизнь музыке и людям, которые ее слушают. Это смысл всей его жизни. Но сейчас мы не можем справиться с этой ситуацией в одиночку.

Мы благодарны Франции за предоставленную экстренную медицинскую помощь, благодаря которой Chris смог начать курс лучевой терапии. Теперь мы смиренно просим помочь нам покрыть остальные расходы.

Если у вас есть возможность пожертвовать даже небольшую сумму, эти средства напрямую пойдут на лекарства, медицинские обследования и транспорт, необходимые Chris для безопасного завершения лечения. А если вы не можете помочь финансово, ваши сообщения поддержки, любовь и участие значат для нас не меньше.

С благодарностью и любовью,
Chris и Catherine».



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