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SOUNDGARDEN приступили к сведению восьми песен



В недавнем выпуске подкаста Dean Delray «Let There Be Talk» барабанщик Matt Cameron рассказал о работе над новым альбомом SOUNDGARDEN, который будет состоять из ранее не издававшихся записей с вокалом покойного Криса Корнелла. Над материалом работают оставшиеся участники SOUNDGARDEN — Matt Cameron, Kim Thayil и Ben Shepherd — вместе с продюсером Terry Date'ом, ранее записавшим классические альбомы группы «Louder Than Love» (1989) и «Badmotorfinger» (1991). Сведением пластинки занимается Joe Barresi, известный по сотрудничеству с AVENGED SEVENFOLD, VOLBEAT, SLIPKNOT, MONSTER MAGNET, BAD RELIGION и многими другими исполнителями. Отвечая на вопрос, был ли материал записан еще до последнего тура SOUNDGARDEN, Matt сказал:



«Да. Мы обменивались демозаписями еще примерно с 2013–2014 годов. Я отправлял Крису какие-то идеи, а он их перерабатывал и превращал в полноценные песни. Я прислал ему три композиции, после чего он записал вокал поверх инструментальных треков, которые я написал, полностью их перестроил и доработал.



Затем мы начали собираться вместе — примерно в 2015–2016 годах — в нескольких студиях, потому что готовились записывать новый альбом еще до последнего тура в 2017-м. Мы записывали все репетиции. Именно тогда мы начали вместе писать много нового материала.



Сейчас мы работаем именно с теми записями. Мы используем часть материала с репетиций, в том числе гитарные партии, которые сыграл Крис, а также его вокал из тех демозаписей, которые он подготовил на основе музыки, написанной нами вместе. И постепенно всё достраиваем».



На вопрос о количестве композиций на новом альбоме SOUNDGARDEN, Matt ответил:



«Восемь песен. Думаю, это практически весь материал, для которого существует вокал. У нас также остались несколько инструментальных вещей, над которыми Kim хочет поработать. Возможно, позже мы запишем что-то совершенно новое. Меня это полностью устраивает».



Говоря о сроках выхода пластинки, Matt отметил:



«Пока конкретной даты релиза нет. Сейчас наша задача — закончить сведение и довести работу до конца. После этого станет понятнее, что будет дальше. Мы просто двигаемся шаг за шагом, потому что путь до нынешнего этапа оказался довольно долгим».



Рассказывая об эмоциональной стороне завершения последней работы с Крисом Корнеллом, Matt признался:



«Я слушал эти демозаписи с того самого момента, как мы записали их вместе. И всегда считал, что среди них есть три-четыре действительно очень сильные песни. Я с нетерпением жду момента, когда мы наконец закончим альбом и выпустим его. Надеюсь, реакция людей не окажется слишком тяжелой эмоционально, хотя понимаю, что, скорее всего, именно такой она и будет. Для нас это тоже было непросто.



Но за все это время мы столько раз переслушивали этот материал, что, наверное, уже немного притупили эмоциональное восприятие. Сейчас мы просто стараемся довести каждую песню до идеального состояния. И, честно говоря, звучит это именно как SOUNDGARDEN. Такое ощущение, будто мы просто записываем очередной альбом SOUNDGARDEN. Так оно и есть».



Во время беседы Matt Cameron также прокомментировал свой уход из PEARL JAM в июле 2025 года после почти трех десятилетий в составе группы. На вопрос, были ли причиной ухода конфликты с музыкантами или он сам решил покинуть коллектив, Matt ответил:



«Нет, никакой вражды не было. Это было мое решение уйти. Мы по-прежнему в прекрасных отношениях. Прежде всего я хотел полностью сосредоточиться на проекте SOUNDGARDEN и не быть связанным гастрольными обязательствами или чем-то подобным. Именно это стало основной причиной.



Кроме того, мне захотелось заняться и другими делами, попробовать себя в новых творческих проектах, пока еще есть такая возможность. Сейчас у меня, можно сказать, третий этап жизни и карьеры. Поэтому я стараюсь выбирать только те проекты, которые приносят мне максимальное творческое удовлетворение. Именно этим я сейчас и занимаюсь». http://www.soundgardenworld.com





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