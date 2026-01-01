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OZ FOX не играл на новом STRYPER



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MICHAEL SWEET в недавнем интервью рассказал, почему гитарист Oz Fox не принимал участия в записи партий для нового, восемнадцатого студийного альбома группы «Throne Of Thorns», который выйдет 25 сентября на лейбле Frontiers Music Srl:

«Забавно, потому что буквально недавно я давал интервью одному итальянскому изданию, и мне задали прямой вопрос. Они сказали: "Oz великолепно сыграл на этом альбоме". А потом спросили: "Какие его соло вам нравятся больше всего?"

Это было письменное интервью по электронной почте, и я сразу приостановил его, позвонил Oz'y и сказал: "Слушай, нам нужно это обсудить, потому что мне сейчас начнут задавать подобные вопросы".

На этом альбоме… У него возникли проблемы с артериальным давлением и его стабилизацией. Это серьезно повлияло на его чувство высоты звука и слух, и он просто не смог играть. Он действительно не мог играть. На репетициях у него тоже возникали трудности с Robert'ом [Sweet, барабанщиком STRYPER и моим братом], и однажды Robert отвел меня в сторону и сказал: "Послушай, Mikey, хочу тебя предупредить — у Oz'a проблемы". Я ответил: "Ох, черт… Хорошо".

Когда пришло время записывать его гитарные партии, выяснилось, что он реально не способен этого сделать. В итоге все гитары на этом альбоме записал я. Для нас это впервые.

Все получилось немного иначе, и, возможно, именно поэтому звучание пластинки отличается. А может, и нет — кто знает? Но как гитарист я очень старался сделать так, чтобы создавалось ощущение, будто играют два разных музыканта. Я работал над аранжировками, добавлял гармонии, вводил и убирал дополнительные партии, использовал наложения. В общем, сделал все возможное, чтобы альбом звучал именно так, как должен звучать STRYPER».

В завершение Michael добавил:

«Так что теперь вы знаете, друзья. Мы собираемся выпустить официальное заявление, и Oz, конечно же, сам захочет рассказать об этом подробнее и добавить что-то от себя. Это произойдет совсем скоро, еще до выхода альбома. Но я просто хотел заранее объяснить всем, с какими проблемами мы столкнулись и как их разрешили».




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