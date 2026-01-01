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TOBY KNAPP готовит блюзовый альбом и последний для ONWARD



TOBY KNAPP решил вернуться к работе над своим новым сольным альбомом, объяснив, что сейчас этот материал полностью соответствует тому, как он играет и пишет музыку.



«Я решил, что пришло время продолжить работу над этим альбомом, потому что сейчас он очень естественно совпадает с тем, как я играю на гитаре и придумываю риффы. Я смогу довольно быстро закончить эту пластинку, прежде чем выпущу давно обещанный альбом ONWARD».



На новом релизе музыкант сам исполнит вокальные партии. По его словам, на этот шаг его вдохновил теплый прием более чистой манеры пения на недавно вышедшем сольном альбоме «Toby Knapp’s Evermoving Power Metal Prophecy».



«Мой вокал на "Power Metal Prophecy" был воспринят довольно хорошо, и я продолжаю совершенствоваться. Думаю, будет здорово самому записать вокал, одновременно развивая свои навыки игры на слайд-гитаре.



Этот альбом очень важен для меня, потому что я записываю металл-пластинки уже несколько десятилетий и ради собственного творческого развития должен сделать этот шаг в новом направлении. Но это вовсе не означает, что я навсегда ухожу от хэви-металла».



При этом Knapp заверил поклонников, что новый материал не станет для них полной неожиданностью:



«Хэви-металл уходит корнями в блюз, а музыкантами, которые вдохновили меня взять в руки гитару, были блюзовое трио, вышедшее из THE YARDBIRDS (Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page), а также Ritchie Blackmore.



Если посмотреть на самые первые хэви-металл-альбомы, то по сути это были очень мрачные и тяжелые блюзовые пластинки. Думаю, слушатели останутся довольны, потому что я не так уж сильно отклоняюсь от привычного курса — я просто гораздо глубже обращаюсь к своим корням.



Кроме того, мне хочется чаще выступать вживую и играть в самых разных местах, поэтому я стараюсь открыть для себя такую возможность. Еще один альбом WAXEN или очередная неоклассическая шред-пластинка уже ничего не изменят. Мне 54 года, и я хочу играть как можно больше, пока у меня есть такая возможность».



Ожидается, что сольный альбом «Autonomous Closing» выйдет во второй половине 2026 года и будет продвигаться привычными для музыканта способами. Вскоре после него увидит свет и финальная пластинка ONWARD — «Chrono-Gnostic Aeon».



По словам Knapp'a, оба альбома объединяет единая духовная и философская концепция, основанная на гностицизме.



«Эти две пластинки связаны между собой очень конкретной духовной и философской идеологией, уходящей корнями в гностицизм, который на самом деле является движущей силой всего, что я делаю». http://www.tobyknapp.ryasrealm.com/





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