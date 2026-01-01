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TOM KEIFER отменил концерты из-за потери голоса



TOM KEIFER отменил последние три концерта из-за "полной потери голоса". Tim Heyne из Union Entertainment Group опубликовал следующее сообщение:



«К сожалению, TOM KEIFER получил серьезное растяжение/травму голосовых связок, что привело к полной потере певческого голоса и вынудило отменить последние три предстоящих концерта в рамках концертного тура Keiferband 2026 года. По вопросам возврата билетов просим обращаться в администрацию концертных залов или в билетные службы.



Отмена любого концерта — это последнее, чего Tom когда-либо хотел бы. Он обожает выступать перед вами и прилагает все усилия, чтобы его голос звучал как можно лучше на каждом концерте».







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