Новая песня AIRBOURNE

"Here She Comes", новая песня группы AIRBOURNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Airbourne, выход которого запланирован на 28 августа на Spinefarm:
01. Gutsy
02. Alive After Death (Last Plane Out)
03. Here She Comes
04. Kid In A Candy Store
05. Sky High
06. Who Put The Rhythm In You?
07. Christmas Bonus
08. Last Man Standing
09. Rock 'N' Roll Ya
10. Bogotá
11. Hells Got No Vacancy
12. Send Me To Rock 'N' Roll Heaven
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