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Выход новый сборник лучшего от MEGADETH



21 августа в серии “Wallmart Exclusive” на виниле будет выпущен сборник лучшего от MEGADETH, получивший название Fast Hits:



“Tipping Point”

“Hangar 18”

“Take No Prisoners”

“Sweating Bullets”

“I Don’t Care”

“Hook In Mouth”

“A Tout le Monde”

“Let There Be Shred”

“Mechanix”

“Poison Was The Cure”

“Countdown To Extinction”

“Tornado Of Souls”

“Symphony Of Destruction”

“Peace Sells”

“Holy Wars… The Punishment Due” http://www.megadeth.com







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