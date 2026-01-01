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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
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Megadeth

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30 июл 2026 : 		 Выход новый сборник лучшего от MEGADETH

15 июл 2026 : 		 Лидер MEGADETH о записи своей версии хита METALLICA

13 июл 2026 : 		 Готов ли JEFF YOUNG вновь выступить с MEGADETH?

7 июл 2026 : 		 Лидер MEGADETH назвал своих любимых гитаристов

6 июл 2026 : 		 MEGADETH отменили выступление на EvilLive из-за технических проблем

4 июл 2026 : 		 Лидер MEGADETH о новом о гитаристе: «Он был тем недостающим звеном, которое мы искали много-много лет»

1 июл 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Фанаты MEGADETH меня приняли очень тепло!»

29 июн 2026 : 		 Концертное видео MEGADETH

25 июн 2026 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Puppet Parade"

15 июн 2026 : 		 Видео с выступления MEGADETH

12 июн 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

17 май 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave изобрёл трэш-металл»

12 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»

8 май 2026 : 		 Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»

7 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»

4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?
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|||| сегодня

Выход новый сборник лучшего от MEGADETH



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21 августа в серии “Wallmart Exclusive” на виниле будет выпущен сборник лучшего от MEGADETH, получивший название Fast Hits:

“Tipping Point”
“Hangar 18”
“Take No Prisoners”
“Sweating Bullets”
“I Don’t Care”
“Hook In Mouth”
“A Tout le Monde”
“Let There Be Shred”
“Mechanix”
“Poison Was The Cure”
“Countdown To Extinction”
“Tornado Of Souls”
“Symphony Of Destruction”
“Peace Sells”
“Holy Wars… The Punishment Due”




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