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Tommy Lee назвал болезненным судебный конфликт с Mick'ом Mars'ом и рассказал, как JOHN 5 изменил MÖTLEY CRÜE



Во время участия в подкасте Billy Corgan'а «The Magnificent Others» барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee вспомнил о болезненном судебном конфликте между гитаристом-основателем Mick'ом Mars'ом и его бывшими коллегами по группе после ухода Mick'a из концертного состава. В октябре 2022 года Mars, страдающий анкилозирующим спондилитом, — хроническим воспалительным заболеванием, поражающим прежде всего позвоночник и таз, — объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья. При этом он заявлял, что остаётся участником MÖTLEY CRÜE, а его место в туре займёт John 5.



Однако спустя полгода Mick подал иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что после его заявления остальные участники группы попытались лишить его статуса одного из ключевых акционеров компании и связанных с ней активов. В январе этого года MÖTLEY CRÜE объявили, что арбитраж полностью встал на их сторону, отклонив все требования Mars'a и обязав его выплатить группе компенсацию.



Tommy поделился воспоминаниями об этих событиях:



«Для меня вся эта история была очень неловкой и болезненной. Люди начали говорить вещи, которые не соответствовали действительности, и всё это было очень неприятно. Я думал: "Господи, как же это ужасно". Я вообще не люблю подобные события. Почему нельзя было просто разойтись по-хорошему? Ты занимаешься своим делом, мы — своим, и всё нормально. Но эта часть истории действительно была тяжёлой. Наверное, это похоже на развод. В каком бы виде он ни происходил, это всегда больно.



Но Mick — он один такой. Это потрясающий музыкант. И мне по-человечески очень жаль, что такая страшная болезнь костей и позвоночника постепенно начала менять его тело. Он всё сильнее нагибался вперёд. Хорошо хоть вперёд, а не назад — по крайней мере, он видел гриф гитары. Он испытывал сильную боль, и было тяжело наблюдать, как он мучается. Думаю, со временем всё это стало сказываться на нём. Возможно, свою роль сыграл и возраст. В какой-то момент он сам пришёл к нам и сказал: "Я больше не хочу этим заниматься. Я больше не могу"».



Несмотря на последовавший конфликт, Lee подчеркнул, что его отношение к бывшему коллеге не изменилось:



«Я всегда стараюсь поставить себя на место Mick'a. И я испытываю к нему только любовь — ничего, кроме любви. Просто жаль, что всё зашло так далеко. Но, к сожалению, так бывает. Когда люди чувствуют угрозу или боль, они начинают защищаться. Но всё уже позади».



По поводу того, что привнёс в группу John 5, Tommy отметил:



«Я должен отдать ему должное. Его приход стал именно тем зарядом адреналина, энергии и жизни, которого нам так не хватало. Потому что раньше всё действительно превращалось в борьбу.



Во время "The Stadium Tour" в 2022 году я отсчитывал начало "Live Wire", а Mick начинал играть "Wild Side". Он переставал понимать, в каком моменте находится в песне. Это была настоящая катастрофа. Мне даже приходилось останавливать концерт прямо посреди композиции. Я говорил: "Чувак, нужно начать заново. Ты играешь другую песню и даже этого не понимаешь". Это было ужасно».



По словам Lee, John 5 идеально подошёл группе не только как музыкант, но и как человек:



«John уже очень давно поклонник MÖTLEY CRÜE. Он знает весь наш материал вдоль и поперёк и очень уважает Mick'a. Лично для меня не имеет значения, насколько ты талантлив, если при этом ты ведёшь себя как придурок, — уважения это у меня не вызывает. А если ты невероятно талантлив и при этом такой замечательный человек, как John 5, то ты автоматически становишься одним из моих самых любимых людей».



Полгода назад адвокат Mick Mars Ed McPherson резко раскритиковал решение арбитража, признавшего, что группа имела право исключить Mars'а из числа руководителей компании и участников коллектива после его отказа от гастрольной деятельности по состоянию здоровья. В интервью Rolling Stone он заявил:



«Это ужасное решение. Оно несправедливо. Эта группа никогда не относилась к Mick'y справедливо. Когда он сказал: "Я больше не могу гастролировать из-за тяжёлой болезни, но могу продолжать сочинять музыку, записываться и выступать на отдельных концертах или в рамках концертной программы", ему ответили: "Извини, Mick, прошло 43 года, но ты больше не с нами. До свидания. И платить тебе мы тоже не собираемся".



Судья арбитражного суда решил, что это нормально. Теперь нам предстоит решить, будем ли мы оспаривать это решение. Оно просто абсурдно. Всё зависит от того, захочет ли Mick продолжать борьбу. По большому счёту, с MÖTLEY CRÜE для него уже всё закончено».



Согласно опубликованному в январе 2026 года заявлению адвоката MÖTLEY CRÜE Sasha'и Frid'а, арбитраж полностью поддержал позицию группы и постановил, что Mars лишился права на долю гастрольных доходов после того, как добровольно прекратил концертную деятельность. Более того, именно Mick, как утверждается, настоял на включении такого положения в соглашение между участниками ещё в 2008 году.



Несмотря на это, позднее Mars потребовал бессрочно выплачивать ему 25 % доходов от гастролей, хотя сам он больше не выступал. Арбитраж отклонил это требование, подтвердил законность его исключения из руководящих органов компании и обязал вернуть группе более 750 тысяч долларов невозмещённых гастрольных авансов. После взаимозачёта стоимости его доли итоговое финансовое решение также оказалось в пользу MÖTLEY CRÜE.



Во время арбитражного разбирательства Mars неоднократно заявлял в СМИ, а затем и под присягой, что группа фактически не играет живьём, утверждая, что партии бас-гитары Nikki Sixx'a и ударных Tommy Lee записаны заранее.



Однако эти обвинения не подтвердились. После изучения многочисленных концертных записей и заключения музыкального эксперта, которого наняла сама сторона Mars'a, музыкант был вынужден признать под присягой, что его заявления не соответствовали действительности. Эксперт подтвердил, что MÖTLEY CRÜE реально выступают вживую, а Mars официально отказался от своих прежних обвинений.



Комментируя итог процесса, Sasha Frid заявил:



«Этот спор был направлен на защиту репутации и наследия одной из самых успешных рок-групп в истории. Арбитр отклонил все требования Mick'a Mars'a и подтвердил юридическую силу всех соглашений между сторонами. Тем самым MÖTLEY CRÜE были полностью оправданы — с юридической, финансовой и фактической точек зрения».







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