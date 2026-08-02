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GEEZER BUTLER: «Я и ещё один участник BLACK SABBATH были удивлены успехом Heaven And Hell»



Басист BLACK SABBATH Geezer Butler, который с самого основания группы был её основным автором текстов, вновь рассказал, что без сожалений передал эту роль Ронни Джеймсу Дио после его прихода в BLACK SABBATH в 1979 году. Во рамках беседы в подкасте «100 Songs That Define Heavy Metal», который ведёт основатель Metal Blade Records Brian Slagel, Geezer сказал:



«Честно говоря, я испытал огромное облегчение. На последнем альбоме с Оззи Осборном в 1970-х — "Never Say Die!" — заставить Оззи спеть мои тексты было просто мучением. Я писал для него слова, а он даже не читал их. Он отвергал их, даже не взглянув.



На той последней пластинке Bill'у Ward'у пришлось самому исполнить одну из песен, потому что Оззи просто ушёл. Ему было совершенно неинтересно записывать этот материал. Ещё одна композиция вообще стала инструментальной, потому что Оззи отказался её петь.



В тот момент стало ясно: либо группа распадётся, либо нужно делать что-то радикальное и искать нового вокалиста. Так в итоге и произошло».



На вопрос, чем работа с Ронни отличалась от сотрудничества с Оззи, Geezer ответил так:



«Это было замечательно. Даже если говорить о самом процессе сочинения музыки. Оззи вообще не играл ни на одном инструменте, а Ронни, когда хотел объяснить, каким он слышит, например, припев, брал в руки гитару и показывал Tony Iommi: "Вот так, по-моему, это должно звучать". Он играл аккорды, и мы сразу понимали, что нужно делать».



На вопрос, удивило ли участников BLACK SABBATH, что почти семиминутная композиция "Heaven And Hell" получила столь активную поддержку на американском радио, Butler ответил:



«Нас удивило всё. Мы сами верили в эту песню, но одно дело — когда в неё веришь ты, и совсем другое — заставить поверить остальных. Можно думать, что написал величайшую песню в мире, а все вокруг будут считать иначе.



К счастью, людям она понравилась так же сильно, как и нам. Её действительно приняли. Многие тогда говорили: "Ну всё, BLACK SABBATH закончились. Давайте послушаем, каким ужасным окажется этот альбом". А вы итоге они были просто ошеломлены».







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