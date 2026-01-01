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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Мы отлично провели время, записывая альбом»



TAYLOR MOMSEN в новом интервью рассказала о творческом процессе создания пятого студийного альбома THE PRETTY RECKLESS, "Dear God", который вышел в прошлом месяце на Fearless Records.



«Вдохновение — странная штука, потому что у него нет никакого процесса. Именно это и делает всё таким сложным. Для вдохновения не существует формулы. Иногда оно приходит быстро, иногда очень долго, но единственный настоящий процесс — это ждать, проявлять терпение и просто жить. И это может быть настоящей пыткой, потому что ты никогда не знаешь, когда оно придёт и придёт ли вообще.



Я всегда жду, пока вдохновение само меня найдёт, потому что никогда не хочу просто сконструировать песню. Это никогда не было моей целью. Я прекрасно понимаю, как это работает. Я вполне способна сделать подобное. Если вы дадите мне тему и стиль и скажете: "Напиши песню", — я отвечу: "Конечно, без проблем". Но такую музыку я писать не хочу. Я хочу создавать песни, которые рождаются из чего-то настоящего, в которых есть глубина и многослойность, которые отражают то, что я хочу… точнее, должна выразить. Именно поэтому я и пишу песни. С их помощью я пытаюсь осмыслить собственную жизнь, увидеть всё яснее — или хотя бы попытаться. Для меня это способ выплеснуть всё наружу, а потом из этих песен постепенно складываются альбомы.



Работа над "Dear God" в каком-то смысле ничем не отличалась от предыдущих пластинок, но сами песни и то, что в итоге буквально вылилось из меня, были совершенно другими. Это сразу стало для меня очевидно. Всё получилось настолько беспощадно честным, что я практически отказалась от метафор. Всё было словно напрямую вырвано из моего дневника и изложено очень прямолинейно. Именно это и сделало альбом таким особенным для нас. По сути, слушатель получает очень личный взгляд на то, как устроено моё сознание и что значит быть мной».



Momsen также рассказала, почему THE PRETTY RECKLESS вновь решили самостоятельно продюсировать альбом вместе с Jonathan'ом Wyman'ом и гитаристом группы Ben'ом Phillips'ом.



«Jon — единственный человек, с которым мы работали после Като Хандвала. Он был для THE PRETTY RECKLESS фактически пятым участником группы — просто не ездил с нами в туры. Когда мы его потеряли, мы сами оказались потеряны и не понимали, что делать дальше.



К счастью, я знала ещё одного человека — Jon'a. Он потрясающий звукорежиссёр и очень близкий мне друг. Поэтому, когда я написала "Death By Rock And Roll", я позвонила ему, потому что понимала: этот материал должен выйти, но мы совершенно не представляли, как теперь записываться без Като. Jon прошёл с нами весь этот путь. Он прекрасно понимал, в каком мы были состоянии. Он для меня семья — не по крови, но семья. Он создал такую атмосферу, в которой мы могли просто быть собой, а тогда мы были далеко не в лучшей форме.



Если говорить шире, то мы с Ben'ом всегда придерживались идеи найти своего Джорджа Мартина — человека, с которым можно строить всё постепенно, развивая то, что было сделано раньше, вместе с одной и той же командой и одними и теми же творческими партнёрами. Постоянно менять продюсеров и позволять каждому привносить в нашу музыку собственное звучание нам никогда не казалось правильным.



Мы знаем, кто мы такие и как должна звучать наша группа. Всё, чего мы хотим, — это служить песне и суметь передать то, что слышим у себя в голове, чтобы в итоге это точно так же услышали и другие.



Работа с Jon'ом и совместное продюсирование — я, Ben и Jon — отлично показали себя на "Death By Rock And Roll", так зачем было что-то менять? К тому же, приступая к "Dear God", мы все уже были в гораздо лучшем психологическом состоянии, чем во время предыдущего альбома. Поэтому сам процесс записи оказался невероятно приятным. Мы реально получили огромное удовольствие, работая над этой пластинкой».







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