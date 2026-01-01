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Five Finger Death Punch

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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы не собираемся никуда уходить»



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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory вновь поговорил о десятом студийном альбоме группы, "Legacy", который выйдет в следующие даты: цифровая версия увидит свет 31 июля, а CD, винил и кассеты поступят в продажу 18 сентября. Говоря о значении названия "Legacy" и о том, что оно означает для него и остальных участников группы, Zoltan отметил:

«Мы назвали альбом Legacy, потому что это своего рода важная веха. Причем очень серьезная. Десятый альбом — а не так много групп вообще добираются до такой отметки и при этом остаются успешными. Десятый альбом, двадцать лет существования — так совпало, что все эти цифры сошлись в одной точке.

Меня уже спрашивали: "Legacy? Звучит так, будто вы собираетесь завершать карьеру". Я отвечаю: "Даже близко нет". Это скорее отметка на пути, возможность сказать: "Ничего себе, мы действительно дошли до этого". Мы обсуждали между собой, что, когда были детьми и мечтали стать музыкантами — а все мы об этом мечтали, — представляли ли мы, что однажды создадим группу, которая оставит после себя наследие? Ведь наследие означает, что через 20, 30, 40 или даже 100 лет, если кто-то будет писать книгу об этой эпохе, о тяжелой музыке и хард-роке, нас не забудут. Мы окажемся в этой книге. У нас есть наследие. Нас невозможно будет вычеркнуть. Мы оставили достаточно заметный след. Это оказалось важно для миллионов людей, и именно поэтому у нас есть свое наследие».

Zoltan также рассказал об особой связи FIVE FINGER DEATH PUNCH со своими поклонниками и о том, как это перекликается с названием нового альбома.

«У нас совершенно другая аудитория, чем у большинства групп. Наши поклонники — это настоящее племя, семья. Некоторые из них с нами буквально с самого первого альбома. Поэтому это наследие принадлежит не только нам — оно общее. Наше и их. Мы выросли вместе. Более того, уже появилось новое поколение фанатов. Иногда ко мне подходят люди и говорят: "Эй, я выходил с вами на сцену, когда мне было десять". А я смотрю на него и думаю: "Что? Да тебе лет тридцать, у тебя уже двое детей". И он отвечает: "Да". И вот тогда до меня доходит: "Боже мой... Мы существуем уже так долго". А потом он добавляет: "Теперь мой сын тоже большой поклонник группы". То есть это уже передается из поколения в поколение. Именно это и означает название альбома — это праздник того, что мы прошли такой долгий путь и действительно оставили после себя наследие.

Я не говорю, что без фанатов ты никто, но успешным без них точно не станешь. До такого уровня невозможно добраться без огромной аудитории. Именно поклонники несут тебя вперед. Ты даешь им что-то особенное, что имеет для них реально значение и что они любят, а они в ответ дарят тебе свою любовь и поддержку. Так это и работает. Поэтому я и говорю, что это наследие принадлежит не только нам, а нам всем — группе и нашим поклонникам.

Посмотрите сами: у нас огромные фанатские сообщества по всему миру. В Германии, Норвегии, Великобритании... И ни одного официального фан-клуба мы сами никогда не создавали. Их организовали сами поклонники — для себя. Они общаются, собираются вместе. Сегодня существует огромная мировая сеть фан-клубов FIVE FINGER DEATH PUNCH. Все они появились самостоятельно и управляются исключительно самими фанатами. Мы не создали ни один из них. Это сделали они, и многие из них остаются с нами уже десятилетиями. Это невероятно.

Ведь на это уходят время и силы. Люди создают сайты, развивают их. Как я уже сказал, они постоянно общаются друг с другом. На концертах я вижу их флаги: британский фан-клуб, немецкий, норвежский — все приходят со своими национальными флагами, переделанными в символику DEATH PUNCH. Это просто безумие. И сам факт, что они все это сделали сами — создали фан-клубы, выстроили свое онлайн-сообщество, поддерживают его... По-моему, лучшей фан-базы невозможно даже представить. Просто невероятно!»




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