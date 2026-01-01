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Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет зимой



В новом интервью главному редактору Rolling Stone Australia гитарист GUNS N' ROSES Slash рассказал о статусе нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, а также о дальнейших планах группы.



«Мы только что закончили работу над новым альбомом. Он выйдет уже после этого тура GUNS N' ROSES, а затем мы сразу отправимся в тур в его поддержку.



Альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в феврале 2027 года. Так что как только завершится этот тур GUNS, сразу стартует тур с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS.



У нас будет примерно год, чуть меньше, чтобы объехать с ним весь мир.



Параллельно в GUNS N' ROSES тоже идет активная работа над новым материалом. Когда я вернусь, посмотрим, удастся ли собрать все идеи воедино и отправиться в студию.



Кроме того, мне еще нужно заняться своим блюзовым проектом. Мы отыграли с ним только тур по США, а международного тура так и не было. Так что я хочу записать еще один альбом с этими музыкантами, выпустить его и найти окно в расписании, чтобы наконец отправиться с этим проектом в мировой тур».



Slash также объяснил, почему всегда старается оставаться занятым, когда не работает с GUNS N' ROSES.



«Думаю, после всего, что произошло со мной с 1985 по 1995 год, а затем и позже, я понял одну простую вещь: чтобы не влипать в неприятности, мне нужно постоянно быть чем-то занятым.



Именно поэтому я собрал THE CONSPIRATORS, и мы начали гастролировать еще в 2010 году. Это отличная группа. А когда я вернулся в GUNS N' ROSES, у меня даже мысли не возникло прекращать этот проект.



Я занимаюсь этим потому, что мне это действительно нравится. По той же причине я люблю играть и в GUNS N' ROSES — мне просто нравится джемовать с этими ребятами. Мы собираемся вместе и просто играем.



К тому же это гораздо более простая история. Это же не огромная супергруппа. Мне важно иметь все эти музыкальные проекты, чтобы постоянно играть. Поверьте, вы точно не захотите, чтобы я снова вернулся к тому образу жизни, который вел раньше».







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