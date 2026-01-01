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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*Видео с выступления SCORPIONS 25
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*Видео с выступления SCORPIONS 25
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
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Erik Grönwall

*



1 авг 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит THE CRANBERRIES

12 июл 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL уже работает над новым материалом

11 июл 2026 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

8 июл 2026 : 		 Концертное видео ERIK GRÖNWALL

4 июл 2026 : 		 Концертное видео ERIK GRÖNWALL

30 июн 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Иногда нет победителей»

23 июн 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил SKID ROW, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE

28 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL отыграл первое сольное выступление

22 май 2026 : 		 Новое видео ERIK GRÖNWALL

16 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL: "To Hell & Back"

13 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Я искренне хотел быть в SKID ROW, но...»

4 май 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

3 апр 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

28 фев 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL представил новое видео

12 фев 2026 : 		 ERIK GRÖNWALL готовит альбом

11 окт 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит BILLY IDOL

27 сен 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Фрэнка Синатры

30 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALANNAH MYLES

15 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит Робби Уильямса

19 июл 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет хит PROCOL HARUM

30 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет IRON MAIDEN

17 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALICE COOPER

1 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит ALPHAVILLE

14 апр 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL исполнил хит THE BEATLES

26 мар 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL выпустил сборник
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ERIK GRÖNWALL исполнил хит THE CRANBERRIES



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ERIK GRÖNWALL представил видео собственного прочтения хита THE CRANBERRIES Zombie




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