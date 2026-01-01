×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
Видео с выступления SCORPIONS
25
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Новое видео HATEBREED
21
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
32
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
Видео с выступления SCORPIONS
25
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
Новое видео HATEBREED
21
все новости группы
Filter
США
Hard Rock
Industrial Rock
Modern Metal
http://www.officialfilter.com
Myspace:
http://www.myspace.com/filter
Facebook:
https://www.facebook.com/Filter
1 авг 2026
:
Проект вокалиста FILTER выпустил видео
24 июн 2026
:
Альбом FILTER выйдет в начале года
22 мар 2026
:
Новый альбом FILTER почти готов
17 мар 2026
:
Лидер FILTER о новом проекте A PLACE TO KILL
27 авг 2025
:
Лидер FILTER: «Сейчас музыканты редко поднимают серьезные темы»
31 июл 2025
:
Лидер FILTER вспоминает Оззи
11 июл 2025
:
Новый релиз FILTER выйдет летом
27 июн 2025
:
Лидер FILTER: «Да не писал я про Курта!»
17 май 2025
:
Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»
19 апр 2025
:
У нового альбома FILTER есть имя!
15 апр 2025
:
Новая песня вокалиста FILTER
4 сен 2024
:
Новое видео FILTER
6 июн 2024
:
Лидер FILTER: «Рок уже не торт»
26 янв 2024
:
RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»
6 янв 2024
:
Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»
20 ноя 2023
:
Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»
5 ноя 2023
:
Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»
7 сен 2023
:
Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»
1 сен 2023
:
Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»
27 авг 2023
:
Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»
12 июл 2023
:
Новое видео FILTER
18 июн 2023
:
Лидер FILTER — о новой пластинке
26 май 2023
:
Новое видео FILTER
6 май 2023
:
Новая песня FILTER
16 окт 2022
:
Новая песня FILTER
1 окт 2022
:
FILTER планируют новый сингл
28 апр 2022
:
У FILTER есть новая музыка
18 май 2021
:
FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS
6 ноя 2020
:
Обложка нового альбома FILTER
29 окт 2020
:
FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа
26 авг 2020
:
Музыканты STONE SOUR, IN FLAMES, MASTODON исполняют FILTER
29 июн 2020
:
Видео с текстом от FILTER
18 июн 2020
:
Новое видео FILTER
1 май 2020
:
Музыканты FILTER, COLD, BREAKING BENJAMIN и CANDLEBOX исполняют FILTER
24 июн 2019
:
Переиздание FILTER выйдет в августе
3 июн 2017
:
Новое видео FILTER
19 май 2017
:
Лидер FILTER о Крисе Корнелле
24 фев 2017
:
Лидер FILTER работает над эмбиент-альбомом
15 июн 2016
:
FILTER — паникеры?
15 апр 2016
:
Вокалист FILTER раскритиковал GUNS N' ROSES
30 мар 2016
:
Вокалист FILTER: «Трамп — новый Гитлер!»
5 мар 2016
:
Новое видео FILTER
26 фев 2016
:
Новая песня FILTER
10 фев 2016
:
Новый альбом FILTER выйдет в апреле
20 янв 2016
:
Новая песня FILTER
8 апр 2015
:
FILTER объединились с PledgeMusic
8 фев 2015
:
FILTER начали работу над седьмым альбомом
16 апр 2014
:
FILTER записали кавер-версию AEROSMITH
19 фев 2014
:
Новое видео FILTER
23 янв 2014
:
Бывший гитарист FILTER в BY MAKER
7 июн 2013
:
Новое видео FILTER
15 май 2013
:
Новая песня FILTER
29 апр 2013
:
Видео с текстом от FILTER
20 мар 2013
:
Детали нового альбома FILTER
18 янв 2013
:
FILTER на WIND-UP RECORDS
12 мар 2012
:
FILTER начнут запись в апреле
2 ноя 2010
:
Новое видео FILTER
7 окт 2010
:
Новое видео FILTER
15 сен 2010
:
Акустическое видео от FILTER
16 июл 2010
:
Новое видео FILTER
2 июл 2010
:
FILTER заключили соглашение с Nuclear Blast Records
сегодня
Проект вокалиста FILTER выпустил видео
A PLACE TO KILL, проект Richard'a Patrick'a, выпустил видео "What Feels Right".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 81
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет