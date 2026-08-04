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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 30
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
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Chris Holmes

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4 авг 2026 : 		 CHRIS HOLMES: «Хорошо, что есть шанс на излечение»

4 авг 2026 : 		 BLACKIE LAWLESS призвал поддержать CHRIS HOLMES

29 июл 2026 : 		 CHRIS HOLMES проходит лечение от рака простаты

17 июн 2026 : 		 CHRIS HOLMES о политическом разделении Америки

20 май 2026 : 		 CHRIS HOLMES о Blackie: «Он злобный нарцисс, и я больше не хочу находиться рядом с такими людьми»

21 апр 2026 : 		 CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем с простатой

13 апр 2026 : 		 CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем со здоровьем

8 сен 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Эдди Ван Хален круче Рэнди Роадса»

21 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цивилизации 2: Года металла»

19 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES исполняет W.A.S.P.

16 фев 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Меня не особо парит, что там у W.A.S.P.»

12 ноя 2024 : 		 CHRIS HOLMES исполнил AC/DC

6 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю»

27 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES открыл тур

13 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES о затее BLACKIE LAWLESS: «Удачки, чо!»

14 окт 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Сколько я еще буду на сцене? А пес его...»

5 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS HOLMES

5 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»

1 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»

29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг
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BLACKIE LAWLESS призвал поддержать CHRIS HOLMES



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BLACKIE LAWLESS опубликовал первого августа следующее сообщение:

«Вся семья W.A.S.P. потрясена известием о том, что наш брат и основатель Chris Holmes сейчас ведет тяжелую борьбу. Мы просим всех вас, кого тронула и вдохновила эта группа, встать рядом с нами, чтобы поддержать его и почтить его память всем, чем только можете — будь то финансовая помощь или слова утешения и поддержки. Дайте ему знать, как много он для вас значил. W.A.S.P. Nation поддерживает вас всех!!»




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4 авг 2026
EvgenBriden
То ли перевод, то ли Блэки как-то странно говорит, то ли я не совсем правильно воспринимаю написанное. Но звучит всё так, буд-то Холмс уже скончался...
4 авг 2026
Орион
EvgenBriden, да вроде бы нет) ведь мистер Холмс "...сейчас ведёт тяжёлую борьбу..." (тут, на Земле). Скорее, посыл Блэки о Холмсе, как о сбитом лётчике с большими проблемами со здоровьем.
просмотров: 124

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