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BLACKIE LAWLESS призвал поддержать CHRIS HOLMES



BLACKIE LAWLESS опубликовал первого августа следующее сообщение:



«Вся семья W.A.S.P. потрясена известием о том, что наш брат и основатель Chris Holmes сейчас ведет тяжелую борьбу. Мы просим всех вас, кого тронула и вдохновила эта группа, встать рядом с нами, чтобы поддержать его и почтить его память всем, чем только можете — будь то финансовая помощь или слова утешения и поддержки. Дайте ему знать, как много он для вас значил. W.A.S.P. Nation поддерживает вас всех!!»







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