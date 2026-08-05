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Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Мы никогда не делаем одинаковых альбомов»



В новом интервью Esther Wang из Estherini фронтмен BRING ME THE HORIZON Oli Sykes рассказал о музыкальной эволюции группы за более чем двадцать лет существования. Отвечая на вопрос, был ли переход коллектива от брутального дэткора к стадионному альтернативному року с элементами поп-музыки, электроники и кибер-металла осознанной стратегией или результатом обстоятельств:



«Думаю, это произошло совершенно естественно. Когда мы записывали наш первый альбом, "Count Your Blessings" (2006), он был куда больше вдохновлен группами, которые мы любили. Мы просто хотели звучать как те или иные коллективы. Не то чтобы нас устраивало копировать кого-то — мы просто говорили себе: "Хотим звучать вот так".



Но после выхода этой пластинки мы задумались: "Хорошо, всё прошло отлично. А какой наш собственный звук? Какими мы хотим быть? Что делает нас особенными и отличает от остальных?" К тому моменту уже появилось множество групп, которые звучали как мы, а мы, в свою очередь, звучали как множество других групп. И мы решили выйти из этого круга и создать музыку, которая будет реально отличать нас от остальных.



Так появился альбом "Suicide Season" (2008). Помню, когда он только вышел, первую неделю люди его буквально ненавидели. Все говорили: "Что это вообще такое? Они теперь звучат как ню-метал. Это же SLIPKNOT". А в то время для нашей сцены это было совсем не круто. Еще спрашивали: "Что случилось с его голосом? Почему он уже не орет так много?" И я тогда думал: "Боже, мы только что уничтожили собственную карьеру".



Но спустя несколько месяцев люди начали понимать этот альбом. И в итоге именно он вывел нас на совершенно новый уровень. Мы очень сильно рискнули, и этот риск полностью оправдался. После этого мы сказали себе: "Всегда будем поступать именно так"».



По словам Sykes'a, этот принцип стал основой дальнейшего творчества BRING ME THE HORIZON:



«Каждый раз, когда мы пишем новый альбом, мы снова заставляем себя выйти из зоны комфорта. Мы всегда стараемся сделать что-то другое. Мы никогда не записываем один и тот же альбом дважды. Это единственное правило нашей группы.



Такой подход сработал однажды, потом еще раз, потом снова, и мы постоянно спрашивали себя: "Что дальше?" Всё сводится к творческому желанию исследовать новое: новые инструменты, новые формы, новые способы выражения. Как только у нас появилась возможность использовать электронику и всё остальное, мы захотели попробовать абсолютно всё. Нам всегда было нужно что-то новое. И этот подход всегда приносил результат. Думаю, мы навсегда останемся именно такой группой — той, которая никогда не повторяет себя».



На вопрос, не боится ли он терять поклонников после каждого столь радикального изменения звучания, Oli ответил:



«Сейчас — уже нет. Возможно, когда-то переживал. Но со временем понял одну вещь: как только начинаешь думать о том, чего хотят фанаты, и пытаешься писать музыку специально для них — или думаешь: "Вот эта песня станет огромным хитом", или: "Вот именно этого ждут поклонники", — ничего хорошего из этого не выходит. Это всегда заканчивается провалом, потому что так не рождается великая музыка.



Ты не должен писать музыку для кого-то другого. Ты пишешь ее для себя. Нужно создавать то, что по-настоящему вдохновляет тебя самого. Именно так мы и работаем. Каждый раз, когда выходит новый альбом, каждая песня на нем для меня звучит как: "Я обожаю это. Именно сейчас это кажется мне идеальным".



Да, я понимаю, что кому-то это не понравится. Но если я начну писать музыку специально для этих людей, то в итоге получится музыка, которая не понравится вообще никому. Поэтому всё, что я могу сделать, — это писать то, что люблю сам и что меня действительно вдохновляет. И если ты сам это любишь, обязательно найдутся люди, которые почувствуют то же самое.



Если музыка искренняя, если она не выглядит надуманной или вымученной, это чувствуется. Именно поэтому у BRING ME THE HORIZON каждый альбом для кого-то является любимым. Нет ни одной нашей пластинки, про которую все единогласно сказали бы: "Это ужасный альбом". Да, какие-то записи любят больше, какие-то меньше, но мне постоянно подходят люди и говорят: "Вот именно эта песня — моя любимая".



Думаю, так происходит потому, что даже если человеку не нравится направление, в котором мы пошли, он всё равно чувствует, что это честно. Никогда не было ощущения, что мы специально пытаемся стать популярнее или звучать как кто-то другой. Мы просто делаем ту музыку, которая нам действительно нравится. Было всего пару случаев, когда я сам отходил от этого принципа, и каждый раз понимал: "Нет, это совсем не сработало". Поэтому я знаю только один способ писать музыку и оставаться успешным — создавать то, что сам искренне любишь».







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